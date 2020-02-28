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В воскресенье, 1 марта, в «Родине» покажут симпатичную русско-армянскую копродукцию «Лорик». Совместная работа режиссера-дебютанта Алексея Злобина и сценариста и исполнителя главной роли Микаэла Погосяна. Играет он, в общем, самого себя — актера, только очень увлеченного. Настолько, что перестает видеть границу между сценой и залом, ролью и жизнью. В итоге, доходит дело до того, что он оказывается способным превращаться в других людей. Например, в миллионера — и жить вроде как его жизнью, но только лучшей, более совершенной.
Начало показа в 19.00.
Иван Чувиляев
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
На Елагином острове Масленицу отпразднуют на десятке площадок. 1 марта с 11.00 до 19.00 будут работать ярмарка народных промыслов, детский городок с качелями и другими аттракционами, а также кузнечный двор, где организаторами обещаны «кузнечные мастер-классы, горячие сувениры и кузнецы».
Грандиозный праздник готовится 1 марта в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Впервые славянские традиции из глубины веков будут совмещены с новыми технологиями — дополненной реальностью и пиротехническими фонтанами. Вход свободный.
1 марта в театре ЦЕХъ пройдет премьера «Кукольного дома» Генрика Ибсена. Режиссер Владимир Юров помещает хрестоматийную историю в мир причудливых фантазий, внезапных движений души и безграничного хаоса, а сами герои выглядят так словно сошли с полотен экспрессионистов.
С первым марта в Петербург вернется не только календарная весна, но и концептуальный хип-хоп- и трэп-артист из Эстонии Tommy Cash. Его не было в наших краях год, за который супер-активный эстонец успел записать бесчисленное количество фитов, снять несколько клипов и поучаствовать в других проектах.
Если прошлогоднего шоу Rammstein вам оказалось мало, а нового ждать нет сил, бегите на концерт Lindemann 2 марта. Тилль Линдеманн на пару с Петером Тэгтгреном представят «F&M» — уже второй альбом сольного проекта Линдеманна.
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