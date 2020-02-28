

Фото: rodinakino.ru/ В «Родине» покажут лицедея «Лорика»







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(0) В воскресенье, 1 марта, в «Родине» покажут симпатичную русско-армянскую копродукцию «Лорик». Совместная работа режиссера-дебютанта Алексея Злобина и сценариста и исполнителя главной роли Микаэла Погосяна. Играет он, в общем, самого себя — актера, только очень увлеченного. Настолько, что перестает видеть границу между сценой и залом, ролью и жизнью. В итоге, доходит дело до того, что он оказывается способным превращаться в других людей. Например, в миллионера — и жить вроде как его жизнью, но только лучшей, более совершенной. Начало показа в 19.00. Иван Чувиляев





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Фото: elaginpark.org/



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Фото: предоставлено организаторами



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Фото: предоставлено театром



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Фото: vk.com/tommycash_spb



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