

Фото: vk.com/nervy_x_spb

«Нервное» десятилетие: большой тур Мильковского начинается с «солд-аутов»

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Рок-группа «Нервы» дожила до солидного юбилея — в этом году коллектив отмечает 10 лет творческой деятельности. Дату музыканты отметят с размахом: группу ждет большой тур по десяткам городов. Расписание впечатляет — все сольные выступления «Нервов» расписаны до конца года. Причем и начинается грандиозное музыкальное путешествие красиво: уже заявлено, что у «Нервов» будут солд-ауты на концертах в обоих столицах России. Петербургский концерт состоится 13 марта в клубе А2. На сайте «Нервов» билетов уже нет, однако их можно купить через некоторые онлайн-кассы.

Чего ожидать? Разумеется, яркого подведения итогов десятилетия. Точно прозвучат все хиты и любимые фанатами песни: «Самый дорогой человек», «Кофе – мой друг», «Батареи» и многие другие.

А для тех, кто на концерт не попадет, «Нервы» даже приготовили подарок: 27 февраля группа опубликовала в Интернете полную запись своего прошлогоднего концерта «Слэм и депрессия».

«Нервы» — группа, активно гастролирующая по городам России, Украины, Белоруссии и Прибалтики. Несколько композиций группы используются в качестве саундтреков к молодёжным сериалам — «Универ», «Закрытая школа», «Ангел или демон», «Физрук». Лидером и бессменным участником группы является вокалист и гитарист Евгений Мильковский.

Алексей Нимандов