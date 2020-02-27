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Американские музыканты Джейн Монхайт и Spyro Gyra откроют фестиваль Бутмана «Триумф джаза»

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11 марта в 19:00 в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится гала-концерт – открытие XX Международного фестиваля Игоря Бутмана «Триумф Джаза». В этот вечер на сцену выйдет американская вокалистка Джейн Монхайт в сопровождении группы Spyro Gyra, самого Игоря Бутмана и его Московского джазового оркестра.

Джейн Монхайт уже дважды номинировалась на премию Grammy. Ее лирическое исполнение и широкий диапазон как голоса, так и используемых в пении жанров, стилей и приемов делают ее одной из самых заметных звезд джазовой американской сцены. Дебютный альбом Джейн Монхайт под названием Never Never Land был выпущен в 2000 году и больше года продержался в джазовых чартах журнала Billboard. Также он был признан Международная Ассоциацией джазовых журналистов лучшей записью 2000 года. Вокалистка сотрудничает с такими признанными исполнителями, как Майкл Бубле, Фредди Коул, Куинси Джонс.

Spyro Gyra — это одна из легенд американского джаза: пожалуй, одна из наиболее популярных групп в жанрах jazz fusion и smooth jazz. В своих композициях музыканты щедро используют элементы латиноамериканской и карибской музыки, а также поп-музыки и R&B. Конечно, многие критики считают, что таких заимствований в исполнении у коллектива слишком много, однако слушатели голосуют за их концерты трудовым рублем, чтобы слегка отвлечься от проблем и забот, погрузившись в живую радость изящной и светлой музыки. Мастерство совместного исполнения музыканты оттачивают с 1974 года и, как коньяк, с годами становятся только лучше.

В гала-концерте примет участие и сам основатель фестиваля «Триумф джаза» Игорь Бутман вместе со своим Московским джазовым оркестром, которым управляет вот уже 8 лет (из 20 лет существования коллектива — срок солидный). Московский джазовый оркестр считается одним из главных столпов российского джаза и полномочным представителем этого музыкального направления в других странах. В 2018 году биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты — All-Star Global Concert Международного Дня Джаза.

Елена Виноградова, «Фонтанка.ру»