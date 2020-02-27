Фото: предоставлено организаторами
11 марта в 19:00 в Большом концертном зале «Октябрьский» состоится гала-концерт – открытие XX Международного фестиваля Игоря Бутмана «Триумф Джаза». В этот вечер на сцену выйдет американская вокалистка Джейн Монхайт в сопровождении группы Spyro Gyra, самого Игоря Бутмана и его Московского джазового оркестра.
Джейн Монхайт уже дважды номинировалась на премию Grammy. Ее лирическое исполнение и широкий диапазон как голоса, так и используемых в пении жанров, стилей и приемов делают ее одной из самых заметных звезд джазовой американской сцены. Дебютный альбом Джейн Монхайт под названием Never Never Land был выпущен в 2000 году и больше года продержался в джазовых чартах журнала Billboard. Также он был признан Международная Ассоциацией джазовых журналистов лучшей записью 2000 года. Вокалистка сотрудничает с такими признанными исполнителями, как Майкл Бубле, Фредди Коул, Куинси Джонс.
Spyro Gyra — это одна из легенд американского джаза: пожалуй, одна из наиболее популярных групп в жанрах jazz fusion и smooth jazz. В своих композициях музыканты щедро используют элементы латиноамериканской и карибской музыки, а также поп-музыки и R&B. Конечно, многие критики считают, что таких заимствований в исполнении у коллектива слишком много, однако слушатели голосуют за их концерты трудовым рублем, чтобы слегка отвлечься от проблем и забот, погрузившись в живую радость изящной и светлой музыки. Мастерство совместного исполнения музыканты оттачивают с 1974 года и, как коньяк, с годами становятся только лучше.
В гала-концерте примет участие и сам основатель фестиваля «Триумф джаза» Игорь Бутман вместе со своим Московским джазовым оркестром, которым управляет вот уже 8 лет (из 20 лет существования коллектива — срок солидный). Московский джазовый оркестр считается одним из главных столпов российского джаза и полномочным представителем этого музыкального направления в других странах. В 2018 году биг-бэнд стал первым в мире оркестром, который выступил на главном джазовом событии планеты — All-Star Global Concert Международного Дня Джаза.
Елена Виноградова, «Фонтанка.ру»
9 марта в СК «Юбилейный» чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представит свое шоу на льду «Горячий лед». Помимо самой Туктамышевой в нем примут участие такие звезды, как чемпионка Европы-2019 в одиночном катании Софья Самодурова и призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Михаил Коляда.
С 11 по 22 марта на трех площадках Мариинского театра пройдет XIX Международный фестиваль балета «Мариинский». Внешне программа не отличается от принятой в последние годы. Но новые постановки тоже будут.
Иногда он представлялся как «АБВ» — Аверин Борис Валентинович. Его еще при жизни называли «легендарным». Набоковеда, профессора СПбГУ не стало в январе прошлого года и эта утрата невосполнима. 11 марта, в день его рождения, встретимся на вечере памяти. Вход свободный.
С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору “Реальности” и “Гоморры” не привыкать – он уже снимал “Страшные сказки” по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.
С 12 марта в кино начнут показывать “Бладшот” – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата - что не особенно нравится ему самому.
Тридцать спектаклей с Товстоноговым; легендарным додинским «Братьям и сестрам» в МДТ со сценографией Кочергина уже 35 лет. А всего он оформил более 200 спектаклей. О фантастической, невероятной жизни Эдуарда Степановича узнаем 12 марта в Музее Анны Ахматовой, где пройдет презентация документального фильма о нем.
Комментарии