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До Петра I путешествовать было не принято. Но потом Петр I отправился на два года по Западной Европе, а потом еще на два — и хотя это было не совсем путешествие, а скорее командировка, но оно дало старт всевозможным вояжам россиян. Как это было — расскажут 4 марта на бесплатной лекции в Российской национальной библиотеке.
«Путешествия же частных лиц за границу до Петра Великого совсем не имели места, так как у нас еще не было сознания пользы и необходимости таких путешествий», — читаем в одном старом историческом труде. Запад «был на большом подозрении, как источник всякой ереси, как постоянная опасность для православия и всех устоев нашей жизни». И вдруг государь берет да едет в этот «источник ереси». А затем десятками посылает туда в «образовательные туры» молодых русских дворян (в России попросту негде еще было учиться). А те, бывало, писали родным слезные письма на родину: как ненавистны им всякие навигацкие науки. Все помнят пушкинское «охота к перемене мест». Но Александр Сергеевич ведь уточнял, что это «весьма мучительное свойство /Немногих добровольный крест» — так тяжелы были путешествия. Между тем, как говорят источники, «каждое поколение Волконских, начиная с восемнадцатого века, стремилось всей душой к Италии...». Опять же, в Италии предпочитали обживаться представители рода Демидовых.
О том, как русские проникались симпатией к путешествиям, расскажет историк культуры Елена Жерихина. Лекцию «Петербуржцы путешествуют...» в рамках цикла «Светский Петербург» слушаем 4 марта в Главном здании РНБ (Садовая ул., 18, Конференц-зал). Начало в 18.30, лекция бесплатная, но нужно записаться по тел. (812) 718-85-40
Александра Шеромова
Лекция так и называется: «Гарри, вернись!». С подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы». Нам, трагически избавившимся от своей монархии, не вредно послушать, почему иные государства берегут собственную. Узнаем в ДК Лурье 4 марта.
5 и 6 марта на сцене театра «Балтийский Дом» пройдут гастроли спектакля Константина Богомолова «Чайка». В обновленном в 2014 году спектакле нет провокаций и уже привычных богомоловских пощечин общественному вкусу. Вместо них будут классический театр и тихая трагедия: то, чего меньше всего ждешь от этого режиссера.
С 5 марта в кино начнут показывать «Остров фантазий» — триллер о райском местечке, где сбываются мечты. Но оказывается островок совсем не таким прекрасным.
С 5 марта в кино начнут показывать «Вперед» — новый мультик от студии Pixar. Как обычно, в нем пытаются весело и бойко рассказать очень сложную историю о совсем не детских переживаниях героев.
С 5 марта в кинотеатрах начнут показывать «Очень женские истории», альманах короткометражек, снятых преимущественно режиссерами-женщинами о женщинах. В ролях — конечно, главные женщины отечественного экрана: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова и многие другие. Судя по этому составу — должно быть как минимум остроумно.
Театр ЦЕХъ продолжает фантазировать на тему Гоголя: 5 и 6 марта здесь пройдет премьера спектакля «Игроки». Истории, сочиненные отечественными писателями и драматургами и сто, и двести лет назад продолжают работать безотказно в настоящем. Так и у Гоголя.
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