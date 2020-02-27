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Историк расскажет, как петербуржцы научились путешествовать

До Петра I путешествовать было не принято. Но потом Петр I отправился на два года по Западной Европе, а потом еще на два — и хотя это было не совсем путешествие, а скорее командировка, но оно дало старт всевозможным вояжам россиян. Как это было — расскажут 4 марта на бесплатной лекции в Российской национальной библиотеке.

«Путешествия же частных лиц за границу до Петра Великого совсем не имели места, так как у нас еще не было сознания пользы и необходимости таких путешествий», — читаем в одном старом историческом труде. Запад «был на большом подозрении, как источник всякой ереси, как постоянная опасность для православия и всех устоев нашей жизни». И вдруг государь берет да едет в этот «источник ереси». А затем десятками посылает туда в «образовательные туры» молодых русских дворян (в России попросту негде еще было учиться). А те, бывало, писали родным слезные письма на родину: как ненавистны им всякие навигацкие науки. Все помнят пушкинское «охота к перемене мест». Но Александр Сергеевич ведь уточнял, что это «весьма мучительное свойство /Немногих добровольный крест» — так тяжелы были путешествия. Между тем, как говорят источники, «каждое поколение Волконских, начиная с восемнадцатого века, стремилось всей душой к Италии...». Опять же, в Италии предпочитали обживаться представители рода Демидовых.

О том, как русские проникались симпатией к путешествиям, расскажет историк культуры Елена Жерихина. Лекцию «Петербуржцы путешествуют...» в рамках цикла «Светский Петербург» слушаем 4 марта в Главном здании РНБ (Садовая ул., 18, Конференц-зал). Начало в 18.30, лекция бесплатная, но нужно записаться по тел. (812) 718-85-40

Александра Шеромова