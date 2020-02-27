Фото: Мария Мухина, фото предоставлено театром
Сценическая история первой большой пьесы Николая Эрдмана оказалась сначала счастливой, а затем несчастливой. Везение началось с момента, когда ее поставил Всеволод Мейерхольд в театре имени себя, где она выдержала более трехсот представлений. А закончилось, когда драматурга арестовали и отправили на три года в ссылку. После чего сочинения Эрдмана надолго запретили к постановке.
По сюжету, Павел Гулячкин с домочадцами пытаются подстроиться под новый режим, живя в вечном страхе и угадывая, в какую сторону случится очередной вираж. Глава семейства грезит о прелестях номенклатурной жизни, однажды врет соседу Широнкину о своей партийности и предъявляет мандат – поддельный.
По словам режиссера Дениса Азарова, «Это история про то, как Человек лишается самого себя. Мы стремимся ответить на вопросы: Есть ли мы настоящие? И где грань настоящего и ненастоящего сегодня? В жизни, в соцсетях? Или мы все ведём ненастоящую жизнь? Мир давит на нас, но мы сами готовы так жить. И это страшно. Нам бы хотелось найти человека».
Премьерные показы «Мандата» состоятся 13 и 14 марта в Театре на Литейном. Начало в 19.00.
Наталия Эфендиева
С 12 марта в кино начнут показывать “Бладшот” – комикс с Вином Дизелем в главной роли. Его герой – морпех, который гибнет. Но ученые его спасают и превращают в универсального солдата - что не особенно нравится ему самому.
С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору “Реальности” и “Гоморры” не привыкать – он уже снимал “Страшные сказки” по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.
Тридцать спектаклей с Товстоноговым; легендарным додинским «Братьям и сестрам» в МДТ со сценографией Кочергина уже 35 лет. А всего он оформил более 200 спектаклей. О фантастической, невероятной жизни Эдуарда Степановича узнаем 12 марта в Музее Анны Ахматовой, где пройдет презентация документального фильма о нем.
«Мысли о романтике, печали и взаимоотношениях» — так написано в описании концерта RSAC в соцсетях. Пусть формулировка вас не смущает, потому что RSAC — это по-прежнему рок, а значит, 12 марта в клубе «Аврора» будут и танцы, и слэм, и прыжки в толпу.
Рок-группа «Нервы» дожила до солидного юбилея — в этом году коллектив отмечает 10 лет творческой деятельности. Дату музыканты отметят с размахом: группу ждет большой тур по десяткам городов. Петербургский концерт состоится 13 марта в клубе А2.
В Театре ТРУ выходит премьера спектакля «Горемычные танцы». Команда называет его «текстоцентричным балетом». Узнать, что это такое, можно 14 и 15 марта в 19.00 и 21.00 на Площадке 51 (Большая Конюшенная, 9).
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