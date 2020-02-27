

Фото: Мария Мухина, фото предоставлено театром

История о фальшивом члене партии: Театр на Литейном предъявит «Мандат»

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Сценическая история первой большой пьесы Николая Эрдмана оказалась сначала счастливой, а затем несчастливой. Везение началось с момента, когда ее поставил Всеволод Мейерхольд в театре имени себя, где она выдержала более трехсот представлений. А закончилось, когда драматурга арестовали и отправили на три года в ссылку. После чего сочинения Эрдмана надолго запретили к постановке.

По сюжету, Павел Гулячкин с домочадцами пытаются подстроиться под новый режим, живя в вечном страхе и угадывая, в какую сторону случится очередной вираж. Глава семейства грезит о прелестях номенклатурной жизни, однажды врет соседу Широнкину о своей партийности и предъявляет мандат – поддельный.

По словам режиссера Дениса Азарова, «Это история про то, как Человек лишается самого себя. Мы стремимся ответить на вопросы: Есть ли мы настоящие? И где грань настоящего и ненастоящего сегодня? В жизни, в соцсетях? Или мы все ведём ненастоящую жизнь? Мир давит на нас, но мы сами готовы так жить. И это страшно. Нам бы хотелось найти человека».





Фото: Мария Мухина, фото предоставлено театром Фото: Мария Мухина, фото предоставлено театром

Премьерные показы «Мандата» состоятся 13 и 14 марта в Театре на Литейном. Начало в 19.00.

Наталия Эфендиева