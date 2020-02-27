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Лекция так и называется: «Гарри, вернись!». С подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы». Нам, трагически избавившимся от своей монархии, не вредно послушать, почему иные государства берегут собственную. Узнаем в ДК Лурье 4 марта.
У вас с принцем Гарри есть кое-что общее. Если вы надумаете уволиться, то придется доработать определенный срок — вот и принц, герцог Сассэкский, сейчас дорабатывает: совершает оставшиеся официальные выходы в качестве члена королевской семьи. Вскоре применительно к Гарри можно будет употреблять королевское слово royal разве что неофициально. Вообще в мире сейчас меньше 40 монархов. Не так и много, но достаточно, чтобы мы путались, в какой стране монархия абсолютная, в какой конституционная, а где парламентская. И почему только в Японии остался император. И почему, например, в Швеции титул унаследует не сын нынешнего короля Карла Густава XVI, красавец Карл-Филипп (хотя от рождения именовался крон-принцем), а дочь Виктория (тоже хороша). И с чего это все скандинавские страны, как сговорившись, оставили себе королей-королев?
Вопросов много, зададим их исследователю и рассказчику Константину Шолмову 4 марта в коворкинг «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого 1-3). Начало в 19.30.
Лекция про принцев и королей — только одна из цикла «Истории Европы для чайников», будут еще истории про рыцарей, Нотр-Дам, университеты, войны и многое другое.
Александра Шеромова
Если прошлогоднего шоу Rammstein вам оказалось мало, а нового ждать нет сил, бегите на концерт Lindemann 2 марта. Тилль Линдеманн на пару с Петером Тэгтгреном представят «F&M» — уже второй альбом сольного проекта Линдеманна.
5 и 6 марта на сцене театра «Балтийский Дом» пройдут гастроли спектакля Константина Богомолова «Чайка». В обновленном в 2014 году спектакле нет провокаций и уже привычных богомоловских пощечин общественному вкусу. Вместо них будут классический театр и тихая трагедия: то, чего меньше всего ждешь от этого режиссера.
С 5 марта в кино начнут показывать «Вперед» — новый мультик от студии Pixar. Как обычно, в нем пытаются весело и бойко рассказать очень сложную историю о совсем не детских переживаниях героев.
С 5 марта в кинотеатрах начнут показывать «Очень женские истории», альманах короткометражек, снятых преимущественно режиссерами-женщинами о женщинах. В ролях — конечно, главные женщины отечественного экрана: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова и многие другие. Судя по этому составу — должно быть как минимум остроумно.
С 5 марта в кино начнут показывать «Остров фантазий» — триллер о райском местечке, где сбываются мечты. Но оказывается островок совсем не таким прекрасным.
Театр ЦЕХъ продолжает фантазировать на тему Гоголя: 5 и 6 марта здесь пройдет премьера спектакля «Игроки». Истории, сочиненные отечественными писателями и драматургами и сто, и двести лет назад продолжают работать безотказно в настоящем. Так и у Гоголя.
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