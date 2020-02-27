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ДК Лурье попросит принца Гарри вернуться — и расскажет, зачем это нужно

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Лекция так и называется: «Гарри, вернись!». С подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы». Нам, трагически избавившимся от своей монархии, не вредно послушать, почему иные государства берегут собственную. Узнаем в ДК Лурье 4 марта.

У вас с принцем Гарри есть кое-что общее. Если вы надумаете уволиться, то придется доработать определенный срок — вот и принц, герцог Сассэкский, сейчас дорабатывает: совершает оставшиеся официальные выходы в качестве члена королевской семьи. Вскоре применительно к Гарри можно будет употреблять королевское слово royal разве что неофициально. Вообще в мире сейчас меньше 40 монархов. Не так и много, но достаточно, чтобы мы путались, в какой стране монархия абсолютная, в какой конституционная, а где парламентская. И почему только в Японии остался император. И почему, например, в Швеции титул унаследует не сын нынешнего короля Карла Густава XVI, красавец Карл-Филипп (хотя от рождения именовался крон-принцем), а дочь Виктория (тоже хороша). И с чего это все скандинавские страны, как сговорившись, оставили себе королей-королев?

Вопросов много, зададим их исследователю и рассказчику Константину Шолмову 4 марта в коворкинг «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого 1-3). Начало в 19.30.

Лекция про принцев и королей — только одна из цикла «Истории Европы для чайников», будут еще истории про рыцарей, Нотр-Дам, университеты, войны и многое другое.

Александра Шеромова