Кто-то считает великим Тарантино, кто-то — Спилберга или Кэмерона, кто-то Вуди Аллена, однако в новом курсе Школы Masters решили ограничиться семеркой других, без которых, впрочем, тоже не обходятся перечни «величайших». Начнут 2 марта с Эйзенштейна.
В 2018 году в Оксфордский словарь было включено слово Eisensteinian, «эйзенштейновский» — это просто лишний пример того, как часто в мире по сей день ссылаются на работы Сергея Михайловича. Андрею Тарковскому Ларс фон Триер посвятил свой фильм «Антихрист», а Вим Вендерс — «Небо над Берлином» (наравне с Трюффо и Одзу). Акиру Куросаву в мире почитали даже больше, чем на родине, а в одном его фильме сыграл Мартин Скорсезе. Микеланджело Антониони первым собрал высшие награды всех трех топовых европейских фестивалей — Венецианского, Каннского и Берлинского, а Феллини заработал пять «Оскаров»…
Задача киноведа и филолога Жамил Двинятиной — «разнообразить знания по предмету, показать взаимодействие разных национальных школ кинематографии, разных периодов ее развития, разных концепций восприятия кино через призму авторского кинематографа от его истоков до наших дней». Лектор намерена обратить внимание на стилистику отдельных фильмов и разобрать некоторые покадрово.
Курс продлится с 2 марта по 13 апреля. Подробное расписание по ссылке.
Александра Шеромова
Если прошлогоднего шоу Rammstein вам оказалось мало, а нового ждать нет сил, бегите на концерт Lindemann 2 марта. Тилль Линдеманн на пару с Петером Тэгтгреном представят «F&M» — уже второй альбом сольного проекта Линдеманна.
Лекция так и называется: «Гарри, вернись!». С подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы». Нам, трагически избавившимся от своей монархии, не вредно послушать, почему иные государства берегут собственную. Узнаем в ДК Лурье 4 марта.
5 и 6 марта на сцене театра «Балтийский Дом» пройдут гастроли спектакля Константина Богомолова «Чайка». В обновленном в 2014 году спектакле нет провокаций и уже привычных богомоловских пощечин общественному вкусу. Вместо них будут классический театр и тихая трагедия: то, чего меньше всего ждешь от этого режиссера.
С 5 марта в кино начнут показывать «Вперед» — новый мультик от студии Pixar. Как обычно, в нем пытаются весело и бойко рассказать очень сложную историю о совсем не детских переживаниях героев.
С 5 марта в кинотеатрах начнут показывать «Очень женские истории», альманах короткометражек, снятых преимущественно режиссерами-женщинами о женщинах. В ролях — конечно, главные женщины отечественного экрана: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова и многие другие. Судя по этому составу — должно быть как минимум остроумно.
С 5 марта в кино начнут показывать «Остров фантазий» — триллер о райском местечке, где сбываются мечты. Но оказывается островок совсем не таким прекрасным.
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