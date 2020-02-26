Киновед «покадрово» разберет великих кинорежиссеров

Кто-то считает великим Тарантино, кто-то — Спилберга или Кэмерона, кто-то Вуди Аллена, однако в новом курсе Школы Masters решили ограничиться семеркой других, без которых, впрочем, тоже не обходятся перечни «величайших». Начнут 2 марта с Эйзенштейна.

В 2018 году в Оксфордский словарь было включено слово Eisensteinian, «эйзенштейновский» — это просто лишний пример того, как часто в мире по сей день ссылаются на работы Сергея Михайловича. Андрею Тарковскому Ларс фон Триер посвятил свой фильм «Антихрист», а Вим Вендерс — «Небо над Берлином» (наравне с Трюффо и Одзу). Акиру Куросаву в мире почитали даже больше, чем на родине, а в одном его фильме сыграл Мартин Скорсезе. Микеланджело Антониони первым собрал высшие награды всех трех топовых европейских фестивалей — Венецианского, Каннского и Берлинского, а Феллини заработал пять «Оскаров»…

Задача киноведа и филолога Жамил Двинятиной — «разнообразить знания по предмету, показать взаимодействие разных национальных школ кинематографии, разных периодов ее развития, разных концепций восприятия кино через призму авторского кинематографа от его истоков до наших дней». Лектор намерена обратить внимание на стилистику отдельных фильмов и разобрать некоторые покадрово.

Курс продлится с 2 марта по 13 апреля. Подробное расписание по ссылке.

Александра Шеромова