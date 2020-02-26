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В первый день весны поэт и переводчик Михаил Яснов представит новую книгу, сборник избранных стихотворений про кошек и котов с говорящим названием «Песни кошачьих лап». Мероприятие пройдёт в обители издательства «Детское время» — в Доме детской книги.
В книгу вошли тексты разных лет, в том числе и написанные в последние два года для младшего школьного возраста. «Песни кошачьих лап», несмотря на кажущееся легкомыслие, конечно, в первую очередь сборник о любви – к животным, к людям, к родному языку, без которого бы не родились эти стихи:
Безоблачным утром,
В начале июня,
На тёплом крылечке
Лежала Кисуня.
Зевала, скучала,
Тихонько урчала…
Внутри у Кисуни
Крысуня молчала…
По сюжету тематического стихотворения, Крысуня пыталась научить Кисуню хорошим манерам. Финальные строчки докажут и скептикам, что Яснов умеет писать о важном по-доброму и крайне серьезно.
Встреча, посвященная Дню кошек, состоится 1 марта в 15:00 по адресу: Саперный переулок, 10 (на домофоне нужно выбрать кнопку 8 и подняться по лестнице). Вход свободный, но всем желающим послушать стихи Михаила Яснова нужно зарегистрироваться.
Елена Васильева
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