

Фото: официальная страница в ВКонтакте

Михаил Яснов расскажет петербуржцам о песнях кошачьих лап

В первый день весны поэт и переводчик Михаил Яснов представит новую книгу, сборник избранных стихотворений про кошек и котов с говорящим названием «Песни кошачьих лап». Мероприятие пройдёт в обители издательства «Детское время» — в Доме детской книги.

В книгу вошли тексты разных лет, в том числе и написанные в последние два года для младшего школьного возраста. «Песни кошачьих лап», несмотря на кажущееся легкомыслие, конечно, в первую очередь сборник о любви – к животным, к людям, к родному языку, без которого бы не родились эти стихи:

Безоблачным утром,

В начале июня,

На тёплом крылечке

Лежала Кисуня.

Зевала, скучала,

Тихонько урчала…

Внутри у Кисуни

Крысуня молчала…

По сюжету тематического стихотворения, Крысуня пыталась научить Кисуню хорошим манерам. Финальные строчки докажут и скептикам, что Яснов умеет писать о важном по-доброму и крайне серьезно.





Фото: официальная страница в ВКонтакте Фото: официальная страница в ВКонтакте

Встреча, посвященная Дню кошек, состоится 1 марта в 15:00 по адресу: Саперный переулок, 10 (на домофоне нужно выбрать кнопку 8 и подняться по лестнице). Вход свободный, но всем желающим послушать стихи Михаила Яснова нужно зарегистрироваться.

Елена Васильева