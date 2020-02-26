«Идея превосходства одного человека над другим — очень манкая». Что показывает музей Холокоста в Петербурге

29 февраля 2020, 12:51

В Военно-медицинском музее открывается Музей Холокоста, или, официально, — Музей памяти жертв нацизма. Первые экскурсанты пройдут по коридору из колючей проволоки 29 февраля. «Фонтанка» побывала там заранее и услышала истории тех, кто спасал и кто чудом спасся.

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