Фото: vk.com/tommycash_spb
С первым марта в Петербург вернется не только календарная весна, но и концептуальный хип-хоп- и трэп-артист из Эстонии Tommy Cash. Его не было в наших краях год, за который супер-активный эстонец успел записать бесчисленное количество фитов, снять несколько клипов и поучаствовать в других проектах.
В клубе «Морзе» 1 марта Кэш представит новую программу, правда, по-настоящему свежих сольных треков в ней вряд ли будет много — со своим вторым альбомом ¥€$ эстонец приезжал в прошлый раз, а единственный новый сингл Sdubid он выпустил в конце 2019 года. К слову, этот полный фрик-образов клип в стиле черно-белого немого кино снимал Антс Мартин Вахур, который работал над сериалом «Чернобыль» от HBO.
Еще одна знаковая работа прошлого года — совместный трек с немецкими электронщиками Modeselector и видео на него. Пожалуй, именно благодаря своим ни на что не похожим клипам, которые будоражат зрителей, Томми Кэш и приобрел популярность. Многие считают его видео новым визуальным искусством, а самого музыканта — новым героем рейв-культуры. По сути эстонский рэпер просто не загоняет себя в рамки какого-то одного жанра, не боится иронии и эпатажа. Например, предстать в образе целителя с татуировками доллара и евро на ладонях и третьим глазом на лбу. В клипе Little Molly Кэш и вовсе справляется с десятками ролей в одиночку: узнаваемое лицо с усиками и сломанным передним зубом появляется как у детей, так и у взрослых, в том числе женского пола.
«Я просто люблю создавать и делать интересные вещи. Я хочу помочь людям убежать из своих миров, или вдохновить их сделать что-то своё», — говорит эстонский рэпер.
Многие описывают его стиль как russian trash, который сформировался благодаря временам лихих 90-х. У Кэша российские корни, группа «Тату» — одни из его идейных вдохновителей, а рэп на английском языке он нарочито читает как русский школьник, плохо изучавший иностранный предмет в школе. Это определенно роднит его с российской публикой. Большой вклад в эту незримую любовь внесла и коллаборация с российскими «безумцами» Little Big. Видео на песню Give Me Your Money 2015 года собрало на YouTube почти 60 млн просмотров.
Музыкой интересы Томми Кэша не ограничиваются. Вместе с дизайнером Риком Оуэнсом он сделал коллекцию одежды для собственного бренда Kanye East, а также дебютировал в качестве художника в главном музее Таллина Kamu в коллаборации с все тем же Оуэнсом.
Ожидается, что этой весной рэпер может выпустить новый релиз. Второй студийный альбом Кэша вышел абсолютно безумным в плане жанрового разброса — от этники до до эмо-рэпа и хип-хопа. Каким может быть новый материал, остается только гадать.
Дарья Смирнова
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