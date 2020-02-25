

Фото: Ксения Павлова, «Ногу Свело!»

Группа «Ногу свело!» хочет пободаться в Международный женский день

Максим Покровский и «Ногу свело!» вступают в 2020 год красиво — 20 февраля у коллектива вышел новый, уже 13-й в дискографии группы, альбом под названием «Хочу бодаться!».

«В этом альбоме 13 треков, но 11 песен, потому что есть два ремикса. Я придумал слова «Хочу бодаться» не потому, что я хотел заменить неприличную фразу! «Хочу бодаться!» — песня-счастливица. Мы на неё снимаем видеоклип!» — делился Макс Покровский новостями в своем Instagram.

На «Фонтанке» ранее состоялась эксклюзивная премьера заглавной песни, весь альбом можно слушать на всех стриминговых сервисах. Но если в кругу ваших знакомых есть поклонники или поклонницы группы «Ногу свело!», то 8 марта им точно надо быть в клубе А2 на концерте-презентации свежей пластинки. Разумеется, вместе с новинками в этот вечер будут звучать и хорошо знакомые композиции. «Наши юные смешные голоса», «Хару мамбуру», «Лилипутская любовь» — эти и другие шлягеры также имеют все шансы быть исполненными. Так что абсолютно точно придется танцевать и громко-громко петь.

Напомним, что московская группа «Ногу свело!» стала популярной в начале 1990-х годов. Лидером и автором практически всех текстов и музыки является основатель группы Максим Покровский. Всенародную любовь и славу коллективу принесла песня «Хару Мамбуру», вышедшая в 1992 году на одноименном альбоме. Композиция написана на несуществующем языке.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»