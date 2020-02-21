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Человек-легенда Яцек Палкевич расскажет о последнем географическом открытии

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Казалось бы, белых пятен на географической карте уже не осталось: со спутников видно все. Выдающийся поляк Яцек Палкевич, друг нашего неугомонного врача-путешественника Юрия Сенкевича, расскажет, так ли это. Будут две встречи: 27 февраля в Польском институте (вход свободный, по записи), и 28 февраля в Русском географическом обществе (вход свободный).

Имя Яцека Палкевича американский «Newsweek» включил в список «Последнее поколение первооткрывателей». Пану Яцеку не давал покоя вопрос, терзавший и учителей географии: а, собственно, откуда именно берет начало Амазонка, самая полноводная в мире река? Международная экспедиция с участием Палкевича удовлетворила любопытство географов.

Доктору географических наук Яцеку Палкевичу есть чем гордиться и помимо этого открытия. Он основал первую Школу выживания; изводил себя, исследуя границы человеческих возможностей при экстремальных нагрузках; готовил антитеррористические спецподразделения к действиям в условиях джунглей и пустыни; пересек Атлантику — причем «в роли» потерпевшего кораблекрушение, на спасательной шлюпке. У него больше 30 книг, он член английского Королевского географического общества и Русского географического общества, и в наш город приедет по приглашению Польского института в Петербурге.

27 февраля Яцек Палкевич выступит в Польском институте (5-я Советская ул., д. 12), начало в 18.30, нужно зарегистрироваться по почте. А 28 февраля, тоже в 18.30 – в Лектории Русского географического общества (пер.Гривцова, 10 А), вход свободный.

Александра Шеромова