

Фото: скриншот видео с Youtube Автор «Круглосуточных тусовщиков» расскажет о жадности



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(0) 27 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Жадность», новую работу британского возмутителя спокойствия Майкла Уинтерботтома, автора «Круглосуточных тусовщиков». Его актер-талисман Стив Куган играет главную роль циничного и беспринципного хозяина модного дома. Уинтерботтом, как обычно, не жалеет красок на живописания вечеринок, склок, интервью и интриг и отважно складывает из них бойкий сюжет. Иван Чувиляев





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Фото: предоставлено организаторами



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* Человек-легенда Яцек Палкевич расскажет о последнем географическом открытии Казалось бы, белых пятен на географической карте уже не осталось: со спутников видно все. Выдающийся поляк Яцек Палкевич, друг нашего неугомонного врача-путешественника Юрия Сенкевича, расскажет, так ли это. Будут две встречи: 27 февраля в Польском институте (вход свободный, по записи), и 28 февраля в Русском географическом обществе (вход свободный).



Фото: скриншот видео с Youtube



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* В кинотеатрах расскажут о самой опасной банде С 27 февраля в кино начнут показывать «Подлинную историю банды Келли», биографию знаменитой австралийской банды. Режиссером выступил Джастин Курзель, создатель «Макбета» с Майклом Фассбендером и «Креда убийцы».



Фото: warnerbros.com/



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* Джейми Фокс и Бри Ларссон расскажут о справедливом суде С 27 февраля в кино начнут показывать «Просто помиловать» — основанную на реальных событиях ленту с Майклом Б. Джорданом, Бри Ларссон и Джейми Фоксом в главных ролях.



Фото: скриншот видео с Youtube



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* В кино — «Опасная роль Джин Сиберг» с Кристен Стюарт 27 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Опасную роль Джин Сиберг», биографическую ленту об одной из самых ярких звезд кинематографа шестидесятых, иконе стиля, сыгравшей в «На последнем дыхании».



Фото: официальная страница в Facebook



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* Рок из страны восходящего солнца — в Петербурге выступит BABYMETAL В Петербург едет BABYMETAL — девичья вокально-танцевальная каваии-метал группа. Проще говоря, две утонченные японские девушки танцуют и поют под довольно агрессивный рок. Организаторы заявляют, что на концертах поклонников ждут главные хиты, новые песни, а также “невероятная энергетика и потрясающее шоу”.