

Фото: скриншот видео с Youtube

В кино — «Опасная роль Джин Сиберг» с Кристен Стюарт

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27 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Опасную роль Джин Сиберг», биографическую ленту об одной из самых ярких звезд кинематографа шестидесятых, иконе стиля, сыгравшей в «На последнем дыхании».

В центре сюжета — история о ее непростых отношениях со спецслужбами: она пережила настоящую травлю с их стороны из-за того, что была активисткой движения за права темнокожих американцев. Саму Сиберг сыграла новая дива Кристен Стюарт. Снял ленту австралиец Бенедикт Эндрюс — это вторая его работа после успешного дебюта, «Уны» с Руни Мара в главной роли.

Иван Чувиляев