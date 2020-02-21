Фото: скриншот видео с Youtube
27 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Опасную роль Джин Сиберг», биографическую ленту об одной из самых ярких звезд кинематографа шестидесятых, иконе стиля, сыгравшей в «На последнем дыхании».
В центре сюжета — история о ее непростых отношениях со спецслужбами: она пережила настоящую травлю с их стороны из-за того, что была активисткой движения за права темнокожих американцев. Саму Сиберг сыграла новая дива Кристен Стюарт. Снял ленту австралиец Бенедикт Эндрюс — это вторая его работа после успешного дебюта, «Уны» с Руни Мара в главной роли.
Иван Чувиляев
Таксистам предвещают в скором будущем поиски новой работы. Таксисты посмеиваются: ну и где ваши беспилотные авто? На вопросы «где» и «когда» ответит руководитель департамента стратегии и инноваций «Газпром-нефть» Сергей Вакуленко — 26 февраля в ЕУСПб, вход свободный.
26 февраля в РНБ в рамках проекта «Выход в «реал» пройдет встреча с Ильей Лазерсоном, пожалуй, самым известным петербургским шеф-поваром и ведущим Youtube-канала «Зона Лазерсона». Вход свободный.
Казалось бы, белых пятен на географической карте уже не осталось: со спутников видно все. Выдающийся поляк Яцек Палкевич, друг нашего неугомонного врача-путешественника Юрия Сенкевича, расскажет, так ли это. Будут две встречи: 27 февраля в Польском институте (вход свободный, по записи), и 28 февраля в Русском географическом обществе (вход свободный).
27 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Жадность», новую работу британского возмутителя спокойствия Майкла Уинтерботтома, автора «Круглосуточных тусовщиков». Его актер-талисман Стив Куган играет главную роль циничного и беспринципного хозяина модного дома.
С 27 февраля в кино начнут показывать «Просто помиловать» — основанную на реальных событиях ленту с Майклом Б. Джорданом, Бри Ларссон и Джейми Фоксом в главных ролях.
С 27 февраля в кино начнут показывать «Подлиную историю банды Келли», биографию знаменитой австралийской банды. Режиссером выступил Джастин Курзель, создатель «Макбета» с Майклом Фассбендером и «Креда убийцы».
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