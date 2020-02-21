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С 27 февраля в кино начнут показывать «Просто помиловать» — основанную на реальных событиях ленту с мощным актерским составом. Майкл Б. Джордан играет адвоката, который берется за безнадежные дела — и пытается вытащить из лап коррумпированной судебной системы несправедливо обвиняемых в преступлениях. Напарницу этого героя играет Бри Ларссон, их подопечного — оскаровский лауреат Джейми Фокс.
Иван Чувиляев
Казалось бы, белых пятен на географической карте уже не осталось: со спутников видно все. Выдающийся поляк Яцек Палкевич, друг нашего неугомонного врача-путешественника Юрия Сенкевича, расскажет, так ли это. Будут две встречи: 27 февраля в Польском институте (вход свободный, по записи), и 28 февраля в Русском географическом обществе (вход свободный).
С 27 февраля в кино начнут показывать «Подлинную историю банды Келли», биографию знаменитой австралийской банды. Режиссером выступил Джастин Курзель, создатель «Макбета» с Майклом Фассбендером и «Креда убийцы».
27 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Жадность», новую работу британского возмутителя спокойствия Майкла Уинтерботтома, автора «Круглосуточных тусовщиков». Его актер-талисман Стив Куган играет главную роль циничного и беспринципного хозяина модного дома.
27 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Опасную роль Джин Сиберг», биографическую ленту об одной из самых ярких звезд кинематографа шестидесятых, иконе стиля, сыгравшей в «На последнем дыхании».
В Петербург едет BABYMETAL — девичья вокально-танцевальная каваии-метал группа. Проще говоря, две утонченные японские девушки танцуют и поют под довольно агрессивный рок. Организаторы заявляют, что на концертах поклонников ждут главные хиты, новые песни, а также “невероятная энергетика и потрясающее шоу”.
Первая встреча Анны Старобинец с читателями пройдет 29 февраля в пространстве школы «ТАК» – здесь расскажет об особенностях создания детективного жанра, а на следующий день, 1 марта, поклонников писательницы ждут в магазине «ЧуДетство». Вход на обе встречи свободный, по регистрации.
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