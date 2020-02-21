

Фото: скриншот видео с Youtube В кинотеатрах расскажут о самой опасной банде



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(0) С 27 февраля в кино начнут показывать «Подлиную историю банды Келли», биографию знаменитой австралийской банды. Режиссером выступил Джастин Курзель, создатель «Макбета» с Майклом Фассбендером и «Креда убийцы». Главную роль, как такового Келли, сыграет звезда недавнего «1917» Джон Маккей. Второстепенные роли достались Расселу Кроу, звезде «Людей Икс» Николасу Холту и сыгравшей в недавнем «Кролике Джоджо» Томасин Маккензи. Все вместе — вполне гарантия брутального и в меру эстетского зрелища с кровью, жестокостью и мощной фактурой. Иван Чувиляев





Другие события:

Фото: wagrati, pixabay.com



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* Петербуржцам расскажут, когда у нас появится беспилотный автотранспорт Таксистам предвещают в скором будущем поиски новой работы. Таксисты посмеиваются: ну и где ваши беспилотные авто? На вопросы «где» и «когда» ответит руководитель департамента стратегии и инноваций «Газпром-нефть» Сергей Вакуленко — 26 февраля в ЕУСПб, вход свободный.



Фото: lazerson.ru



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* Шеф-повар Лазерсон расскажет про реальную кухню 26 февраля в РНБ в рамках проекта «Выход в «реал» пройдет встреча с Ильей Лазерсоном, пожалуй, самым известным петербургским шеф-поваром и ведущим Youtube-канала «Зона Лазерсона». Вход свободный.



Фото: предоставлено организаторами



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* Человек-легенда Яцек Палкевич расскажет о последнем географическом открытии Казалось бы, белых пятен на географической карте уже не осталось: со спутников видно все. Выдающийся поляк Яцек Палкевич, друг нашего неугомонного врача-путешественника Юрия Сенкевича, расскажет, так ли это. Будут две встречи: 27 февраля в Польском институте (вход свободный, по записи), и 28 февраля в Русском географическом обществе (вход свободный).



Фото: скриншот видео с Youtube



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* Автор «Круглосуточных тусовщиков» расскажет о жадности 27 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Жадность», новую работу британского возмутителя спокойствия Майкла Уинтерботтома, автора «Круглосуточных тусовщиков». Его актер-талисман Стив Куган играет главную роль циничного и беспринципного хозяина модного дома.



Фото: warnerbros.com/



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* Джейми Фокс и Бри Ларссон расскажут о справедливом суде С 27 февраля в кино начнут показывать «Просто помиловать» — основанную на реальных событиях ленту с Майклом Б. Джорданом, Бри Ларссон и Джейми Фоксом в главных ролях.