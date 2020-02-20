Фото: lazerson.ru
«Друзья, добро пожаловать на зону», — с юмором приветствует нас самый, пожалуй, известный петербургский шеф-повар Илья Лазерсон на своем канале Youtube под названием «Зона Лазерсона». 26 февраля встречаемся с Ильей Исааковичем «вживую» в Российской национальной библиотеке. Вход свободный.
РНБ продолжает проект «Выход в «реал» — встречи с ютьюберами и блогерами. Обычно это действительно чуть ли не первая встреча с персонами, чье творчество мы наблюдали только в виртуальности. Но кто не знает Лазерсона? Многие уже усвоили, что приправы он не измеряет в граммах и ложках, все на глазок. А для салатов варит картофель не «в мундире», а так. И говорит, что о качестве еды надо судить на второй день: еда должна хорошо входить и, пардон, хорошо выходить. Он делает пожарские котлеты без лука и чеснока, готовит винегрет с каким-то цитрусовым желе, президентствует в гильдии шеф-поваров Петербурга, знает, что подавали к столу на Нобелевских вручениях с 1901 года. И принимает в Фейсбуке письменные благодарности вроде «Спасибо! Дети не ели, теперь едят». И еще фехтует (мастер спорта). И книжки пишет. И эти книжки не раз представлял в стенах РНБ, но теперь представит свой ютьюб-канал.
Увидим Илью Лазерсона «в реале» 26 февраля в РНБ (ул. Садовая, 18, Конференц-зал), вход свободный. Начало в 19.00. Не идите голодными: Лазерсон рассказывает так, что можно захлебнуться слюной.
Александра Шеромова
Таксистам предвещают в скором будущем поиски новой работы. Таксисты посмеиваются: ну и где ваши беспилотные авто? На вопросы «где» и «когда» ответит руководитель департамента стратегии и инноваций «Газпром-нефть» Сергей Вакуленко — 26 февраля в ЕУСПб, вход свободный.
Казалось бы, белых пятен на географической карте уже не осталось: со спутников видно все. Выдающийся поляк Яцек Палкевич, друг нашего неугомонного врача-путешественника Юрия Сенкевича, расскажет, так ли это. Будут две встречи: 27 февраля в Польском институте (вход свободный, по записи), и 28 февраля в Русском географическом обществе (вход свободный).
27 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Жадность», новую работу британского возмутителя спокойствия Майкла Уинтерботтома, автора «Круглосуточных тусовщиков». Его актер-талисман Стив Куган играет главную роль циничного и беспринципного хозяина модного дома.
С 27 февраля в кино начнут показывать «Просто помиловать» — основанную на реальных событиях ленту с Майклом Б. Джорданом, Бри Ларссон и Джейми Фоксом в главных ролях.
С 27 февраля в кино начнут показывать «Подлиную историю банды Келли», биографию знаменитой австралийской банды. Режиссером выступил Джастин Курзель, создатель «Макбета» с Майклом Фассбендером и «Креда убийцы».
27 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Опасную роль Джин Сиберг», биографическую ленту об одной из самых ярких звезд кинематографа шестидесятых, иконе стиля, сыгравшей в «На последнем дыхании».
Комментарии