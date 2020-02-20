

Фото: lazerson.ru

Шеф-повар Лазерсон расскажет про реальную кухню

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«Друзья, добро пожаловать на зону», — с юмором приветствует нас самый, пожалуй, известный петербургский шеф-повар Илья Лазерсон на своем канале Youtube под названием «Зона Лазерсона». 26 февраля встречаемся с Ильей Исааковичем «вживую» в Российской национальной библиотеке. Вход свободный.

РНБ продолжает проект «Выход в «реал» — встречи с ютьюберами и блогерами. Обычно это действительно чуть ли не первая встреча с персонами, чье творчество мы наблюдали только в виртуальности. Но кто не знает Лазерсона? Многие уже усвоили, что приправы он не измеряет в граммах и ложках, все на глазок. А для салатов варит картофель не «в мундире», а так. И говорит, что о качестве еды надо судить на второй день: еда должна хорошо входить и, пардон, хорошо выходить. Он делает пожарские котлеты без лука и чеснока, готовит винегрет с каким-то цитрусовым желе, президентствует в гильдии шеф-поваров Петербурга, знает, что подавали к столу на Нобелевских вручениях с 1901 года. И принимает в Фейсбуке письменные благодарности вроде «Спасибо! Дети не ели, теперь едят». И еще фехтует (мастер спорта). И книжки пишет. И эти книжки не раз представлял в стенах РНБ, но теперь представит свой ютьюб-канал.

Увидим Илью Лазерсона «в реале» 26 февраля в РНБ (ул. Садовая, 18, Конференц-зал), вход свободный. Начало в 19.00. Не идите голодными: Лазерсон рассказывает так, что можно захлебнуться слюной.

Александра Шеромова