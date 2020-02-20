

Фото: Стас Левшин, фото предоставлено театром

В БДТ зрителей погрузят в «Фантазии Фарятьева»

4 и 6 марта на Малой сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова в рамках проекта «Курсовая» пройдет показ спектакля «Фантазии Фарятьева» Фамила Джавадова.

Проект «Курсовая» был запущен в БДТ осенью прошлого года. Четыре молодых режиссера – студенты 4 курса Мастерской Андрея Могучего – для постановки выбрали разножанровые тексты, и сейчас пришло время пройти испытание зрителем. Фамил Джавадов предпочел один из самых рисковых вариантов – пьесу «Фантазии Фарятьева». В 1976 году камерную драму Аллы Соколовой здесь поставил Сергей Юрский. Он же исполнил и заглавную роль. А роль Любы, влюбленной в нелепого Павлика, сыграла дебютантка Светлана Крючкова. Хотя пьеса скорее памятна по фильму Ильи Авербаха, где внутри любовного треугольника оказывались герои Андрея Миронова, Екатерины Дуровой и Марины Нееловой.

Режиссер Джавадов от живописания подробностей советской жизни и быта отказывается, концентрируясь на узнаваемых ситуациях и характерах, и, конечно, на неизменной во все времена теме любви и одиночества.





Фото: Стас Левшин, фото предоставлено театром Фото: Стас Левшин, фото предоставлено театром

Начало в 19.00.

Наталия Эфендиева



