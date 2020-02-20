Фото: Стас Левшин, фото предоставлено театром
4 и 6 марта на Малой сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова в рамках проекта «Курсовая» пройдет показ спектакля «Фантазии Фарятьева» Фамила Джавадова.
Проект «Курсовая» был запущен в БДТ осенью прошлого года. Четыре молодых режиссера – студенты 4 курса Мастерской Андрея Могучего – для постановки выбрали разножанровые тексты, и сейчас пришло время пройти испытание зрителем. Фамил Джавадов предпочел один из самых рисковых вариантов – пьесу «Фантазии Фарятьева». В 1976 году камерную драму Аллы Соколовой здесь поставил Сергей Юрский. Он же исполнил и заглавную роль. А роль Любы, влюбленной в нелепого Павлика, сыграла дебютантка Светлана Крючкова. Хотя пьеса скорее памятна по фильму Ильи Авербаха, где внутри любовного треугольника оказывались герои Андрея Миронова, Екатерины Дуровой и Марины Нееловой.
Режиссер Джавадов от живописания подробностей советской жизни и быта отказывается, концентрируясь на узнаваемых ситуациях и характерах, и, конечно, на неизменной во все времена теме любви и одиночества.
Начало в 19.00.
Наталия Эфендиева
Лекция так и называется: «Гарри, вернись!». С подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы». Нам, трагически избавившимся от своей монархии, не вредно послушать, почему иные государства берегут собственную. Узнаем в ДК Лурье 4 марта.
5 и 6 марта на сцене театра «Балтийский Дом» пройдут гастроли спектакля Константина Богомолова «Чайка». В обновленном в 2014 году спектакле нет провокаций и уже привычных богомоловских пощечин общественному вкусу. Вместо них будут классический театр и тихая трагедия: то, чего меньше всего ждешь от этого режиссера.
С 5 марта в кино начнут показывать «Остров фантазий» — триллер о райском местечке, где сбываются мечты. Но оказывается островок совсем не таким прекрасным.
С 5 марта в кино начнут показывать «Вперед» — новый мультик от студии Pixar. Как обычно, в нем пытаются весело и бойко рассказать очень сложную историю о совсем не детских переживаниях героев.
С 5 марта в кинотеатрах начнут показывать «Очень женские истории», альманах короткометражек, снятых преимущественно режиссерами-женщинами о женщинах. В ролях — конечно, главные женщины отечественного экрана: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова и многие другие. Судя по этому составу — должно быть как минимум остроумно.
Театр ЦЕХъ продолжает фантазировать на тему Гоголя: 5 и 6 марта здесь пройдет премьера спектакля «Игроки». Истории, сочиненные отечественными писателями и драматургами и сто, и двести лет назад продолжают работать безотказно в настоящем. Так и у Гоголя.
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