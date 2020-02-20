Сломал микрофон — брось торт в зал. Как Lindemann устраивал Петербургу шоковую терапию

03 марта 2020, 10:05

В последнее время Тилля Линдеманна было слишком много. То он приезжал в Петербург с книгой стихов, то — с концертом Rammstein, то снимал в Северной столице клипы с Лободой. Теперь круг замкнулся — Линдеманн опять в Петербурге и опять с концертом. Концертом сольного проекта имени себя.

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