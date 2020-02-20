Фото: Стас Левшин, фото предоставлено театром
1 марта на второй сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменноостровский театр) пройдет показ первого спектакля проекта «Курсовая» — «Я была в доме и ждала, чтоб дождь пришел» Антона Морозова.
Проект «Курсовая» запустили в БДТ осенью прошлого года. Четыре молодых режиссера – студенты 4 курса Мастерской Андрея Могучего – для постановки выбрали разножанровые тексты, и сейчас пришло время пройти испытание зрителем. Антон Морозов для дебюта на этой сцене выбрал довольно известную пьесу француза Лагарса. Один из самых популярных драматургов у себя на родине, носящий негласный титул французского Чехова, умер в 38 лет от СПИДа. Правда, за 25 лет театральной биографии (первую пьесу сочинил в 13) успел многое: создать собственную труппу, договориться с Беккетом о бесплатной постановке его текстов, основать издательство «Несвоевременные одиночки» и т.д..
«Я была в доме и ждала…» считается одной из лучших пьес Лагарса. Пять безымянных женщин (Сама Старшая, Мать, Старшая, Вторая, Самая Младшая) сидят и ждут, когда же в доме снова появится мужчина, принеся с собой перемены в их жизни и счастье. Внутренне готовясь к новому, героини вспоминают события прошлого, фантазируют про будущее или размышляют что многое могло бы сложиться иначе, если бы они сказали одно или сделали другое.
Начало в 19.00.
Наталия Эфендиева
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
На Елагином острове Масленицу отпразднуют на десятке площадок. 1 марта с 11.00 до 19.00 будут работать ярмарка народных промыслов, детский городок с качелями и другими аттракционами, а также кузнечный двор, где организаторами обещаны «кузнечные мастер-классы, горячие сувениры и кузнецы».
Грандиозный праздник готовится 1 марта в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Впервые славянские традиции из глубины веков будут совмещены с новыми технологиями — дополненной реальностью и пиротехническими фонтанами. Вход свободный.
1 марта в театре ЦЕХъ пройдет премьера «Кукольного дома» Генрика Ибсена. Режиссер Владимир Юров помещает хрестоматийную историю в мир причудливых фантазий, внезапных движений души и безграничного хаоса, а сами герои выглядят так словно сошли с полотен экспрессионистов.
С первым марта в Петербург вернется не только календарная весна, но и концептуальный хип-хоп- и трэп-артист из Эстонии Tommy Cash. Его не было в наших краях год, за который супер-активный эстонец успел записать бесчисленное количество фитов, снять несколько клипов и поучаствовать в других проектах.
Если прошлогоднего шоу Rammstein вам оказалось мало, а нового ждать нет сил, бегите на концерт Lindemann 2 марта. Тилль Линдеманн на пару с Петером Тэгтгреном представят «F&M» — уже второй альбом сольного проекта Линдеманна.
Комментарии