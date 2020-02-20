

Фото: Стас Левшин, фото предоставлено театром

«Я была в доме и ждала, чтоб дождь пришел». В БДТ поставили пьесу Лагарса

1 марта на второй сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменноостровский театр) пройдет показ первого спектакля проекта «Курсовая» — «Я была в доме и ждала, чтоб дождь пришел» Антона Морозова.

Проект «Курсовая» запустили в БДТ осенью прошлого года. Четыре молодых режиссера – студенты 4 курса Мастерской Андрея Могучего – для постановки выбрали разножанровые тексты, и сейчас пришло время пройти испытание зрителем. Антон Морозов для дебюта на этой сцене выбрал довольно известную пьесу француза Лагарса. Один из самых популярных драматургов у себя на родине, носящий негласный титул французского Чехова, умер в 38 лет от СПИДа. Правда, за 25 лет театральной биографии (первую пьесу сочинил в 13) успел многое: создать собственную труппу, договориться с Беккетом о бесплатной постановке его текстов, основать издательство «Несвоевременные одиночки» и т.д..

«Я была в доме и ждала…» считается одной из лучших пьес Лагарса. Пять безымянных женщин (Сама Старшая, Мать, Старшая, Вторая, Самая Младшая) сидят и ждут, когда же в доме снова появится мужчина, принеся с собой перемены в их жизни и счастье. Внутренне готовясь к новому, героини вспоминают события прошлого, фантазируют про будущее или размышляют что многое могло бы сложиться иначе, если бы они сказали одно или сделали другое.





Фото: Стас Левшин, фото предоставлено театром Фото: Стас Левшин, фото предоставлено театром

Начало в 19.00.

Наталия Эфендиева