

Фото: предоставлено театром

Театр ЦЕХъ представит «Кукольный дом» по пьесе Генрика Ибсена

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1 марта в театре ЦЕХъ пройдет премьера «Кукольного дома» Генрика Ибсена. По сюжету, Нора Хельмер замужем за адвокатом Хельмером, у них трое детей и дом – полная чаша. Но фру Хельмер все равно чего-то не хватает. Например, понимания окружающих, что женщина тоже человек. Словами выразить чувства не получается, поэтому героиня страдает молча.

После того, как в конце 1870-х Генрик Ибсен написал свою «Нору» (в России эта пьеса известна именно под этим названием), европейская драма перестала быть прежней. Ибсеновская драматургия — это про подтекст и тонкость психологического рисунка, а не про прямолинейные метафоры и смыслы. Режиссер Владимир Юров помещает хрестоматийную историю в мир причудливых фантазий, внезапных движений души и безграничного хаоса, а сами герои выглядят так словно сошли с полотен экспрессионистов.

Создатели обещают, что «спектакль станет испытанием представления зрителя о семье и браке, о дружбе и любви, о свободе и искренности — самых главных человеческих ценностях».

Начало в 18.00.

Наталия Эфендиева



