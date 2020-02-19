

Фото: предоставлено театром

В Петербург привезут «Чайку» Богомолова

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5 и 6 марта на сцене театра «Балтийский Дом» пройдут гастроли спектакля Константина Богомолова «Чайка».



Первую редакцию чеховской «Чайки» режиссер Богомолов поставил в 2011 году. Доктора Дорна тогда играл Олег Табаков, актрису Аркадину – Марина Зудина, писателя Тригорина – Константин Хабенский. В версии 2014 года Табакова сменил Сергей Чонишвили, Игорь Миркубанов пришел на место Хабенского. На месте осталась только актриса Зудина. Вместе с ротацией артистов сменился и вектор движения режиссерской мысли. Обновленная «Чайка» из истории про поиск новых театральных форм превратилась в интимную семейную драму, где никто никого не любит. Мать не любит сына, писатель – свои произведения, читателей и начинающую актрису Нину Заречную. Нелюбовью поражены буквально все, кто обитает в соринской усадьбе.

Новая «Чайка» обойдется без провокаций и уже привычных богомоловских пощечин общественному вкусу. Вместо них будут классический театр и тихая трагедия: то, чего меньше всего ждешь от этого режиссера.





Фото: предоставлено театром Фото: предоставлено театром

В ролях: Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Сергей Чонишвили, Роза Хайруллина, Дарья Мороз, Данил Стеклов

Начало в 19.00.

Наталия Эфендиева

