

Фото: wagrati, pixabay.com

Петербуржцам расскажут, когда у нас появится беспилотный автотранспорт

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Таксистам предвещают в скором будущем поиски новой работы. Таксисты посмеиваются: ну и где ваши беспилотные авто? На вопросы «где» и «когда» ответит руководитель департамента стратегии и инноваций «Газпром-нефть» Сергей Вакуленко — 26 февраля в ЕУСПб, вход свободный.

Что «Газпром» — неспроста: компания первой в России использовала беспилотники (правда, летательные) для геологоразведки. И намерена применить в Сибири беспилотные камазы. Но в Сибири, как известно, навигатор говорит что-то вроде «Через три тысяч километров возьмите левее», а как будет внедряться беспилотное авто в условиях мегаполиса? Как-то в интервью РБК Сергей Вакуленко привел занятную параллель между беспилотными автомобилями и извозчиками столетней давности: сто лет назад кучеры подвозили публику к Мариинке и разъезжались, а потом приезжали снова. Так и с беспилотниками: подвезет к театру, выпустит, отъедет на специальную парковку, чтобы пробок не создавать — а после спектакля подхватит.

Это будет очередной ортогональный семинар в ЕУСПб: на таких семинарах ученые узнают, что сейчас «на острие» в тех сферах науки, которыми они, гуманитарии, непосредственно не занимаются. Но тут тема не чуждая: научный сотрудник ЕУСПб Николай Руденко руководит исследованием «Картография проектов разработок и тестирования беспилотных автомобилей в России и мире». Так что они с Вакуленко подискутируют. 26 февраля, в ЕУСПб (ул.Гагаринская, 6), вход свободный. Начало в 17.00.

Александра Шеромова