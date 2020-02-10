

Фото: предоставлено организаторами

В Парке 300-летия отпразднуют футуро-Масленицу с «Бурановскими бабушками» и фейерверком

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Грандиозный праздник готовится 1 марта в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Впервые славянские традиции из глубины веков будут совмещены с новыми технологиями — дополненной реальностью и пиротехническими фонтанами. Вход свободный.

Масленичные фестивальные площадки начнут работу в 15.00. До 20.00 для зрителей будут проводить различные активности — игры, мастер-классы, конкурсы и целый гастро-фестиваль русской кухни — с блинами и пневмосамоварами.

Конечно же, будет концерт: его хедлайнерами выступят «Бурановские бабушки» и обладатели премий «MTV Europe Music Award» и «Золотой граммофон» музыкальная группа Quest Pistols Show. Кроме того, развлекать аудиторию будут резиденты «Радио Рекорд» и участники популярных телепроектов. Для детей будет работать своя отдельная сцена.





Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами

Необычным нововведением станет использование новых технологий — приложение с технологией дополненной реальности поможет «оживить» арт-объекты. В частности, с помощью смартфона можно будет самостоятельно нарядить и «сжечь» масленицу. А сама фигура Масленицы станет площадкой для артистов театра огня. Праздник завершит фейерверк.

Подробности — в паблике ВКонтакте.

«Фонтанка.ру»