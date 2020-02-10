Фото: предоставлено организаторами
Грандиозный праздник готовится 1 марта в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Впервые славянские традиции из глубины веков будут совмещены с новыми технологиями — дополненной реальностью и пиротехническими фонтанами. Вход свободный.
Масленичные фестивальные площадки начнут работу в 15.00. До 20.00 для зрителей будут проводить различные активности — игры, мастер-классы, конкурсы и целый гастро-фестиваль русской кухни — с блинами и пневмосамоварами.
Конечно же, будет концерт: его хедлайнерами выступят «Бурановские бабушки» и обладатели премий «MTV Europe Music Award» и «Золотой граммофон» музыкальная группа Quest Pistols Show. Кроме того, развлекать аудиторию будут резиденты «Радио Рекорд» и участники популярных телепроектов. Для детей будет работать своя отдельная сцена.
Необычным нововведением станет использование новых технологий — приложение с технологией дополненной реальности поможет «оживить» арт-объекты. В частности, с помощью смартфона можно будет самостоятельно нарядить и «сжечь» масленицу. А сама фигура Масленицы станет площадкой для артистов театра огня. Праздник завершит фейерверк.
Подробности — в паблике ВКонтакте.
«Фонтанка.ру»
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
На Елагином острове Масленицу отпразднуют на десятке площадок. 1 марта с 11.00 до 19.00 будут работать ярмарка народных промыслов, детский городок с качелями и другими аттракционами, а также кузнечный двор, где организаторами обещаны «кузнечные мастер-классы, горячие сувениры и кузнецы».
1 марта в театре ЦЕХъ пройдет премьера «Кукольного дома» Генрика Ибсена. Режиссер Владимир Юров помещает хрестоматийную историю в мир причудливых фантазий, внезапных движений души и безграничного хаоса, а сами герои выглядят так словно сошли с полотен экспрессионистов.
С первым марта в Петербург вернется не только календарная весна, но и концептуальный хип-хоп- и трэп-артист из Эстонии Tommy Cash. Его не было в наших краях год, за который супер-активный эстонец успел записать бесчисленное количество фитов, снять несколько клипов и поучаствовать в других проектах.
Если прошлогоднего шоу Rammstein вам оказалось мало, а нового ждать нет сил, бегите на концерт Lindemann 2 марта. Тилль Линдеманн на пару с Петером Тэгтгреном представят «F&M» — уже второй альбом сольного проекта Линдеманна.
Лекция так и называется: «Гарри, вернись!». С подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы». Нам, трагически избавившимся от своей монархии, не вредно послушать, почему иные государства берегут собственную. Узнаем в ДК Лурье 4 марта.
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