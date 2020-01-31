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Рок из страны восходящего солнца — в Петербурге выступит BABYMETAL

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Поклонники аниме будут особенно рады: в Петербург едет BABYMETAL — девичья вокально-танцевальная каваии-метал группа. Проще говоря, две утонченные японские девушки танцуют и поют под довольно агрессивный рок. Чтобы в голове сложился полный образ, посмотрите хотя бы пару клипов — зрелище местами довольно сюрреалистичное.

Если вы будете настолько впечатлены, что захотите услышать и увидеть это «вживую» — заморские гостьи намерены собрать «Тинькофф Арену» 28 февраля. Стоит отметить, что концерт в Северной столице станет первым российским выступлением группы — петербуржцы увидят шоу даже раньше москвичей.

Впереди у BABYMETAL большой тур в поддержку свежего альбома Metal Galaxy, вышедшего в октябре прошлого года. Организаторы заявляют, что на концертах поклонников ждут главные хиты, новые песни, а также «невероятная энергетика и потрясающее шоу».

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»