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Поклонники аниме будут особенно рады: в Петербург едет BABYMETAL — девичья вокально-танцевальная каваии-метал группа. Проще говоря, две утонченные японские девушки танцуют и поют под довольно агрессивный рок. Чтобы в голове сложился полный образ, посмотрите хотя бы пару клипов — зрелище местами довольно сюрреалистичное.
Если вы будете настолько впечатлены, что захотите услышать и увидеть это «вживую» — заморские гостьи намерены собрать «Тинькофф Арену» 28 февраля. Стоит отметить, что концерт в Северной столице станет первым российским выступлением группы — петербуржцы увидят шоу даже раньше москвичей.
Впереди у BABYMETAL большой тур в поддержку свежего альбома Metal Galaxy, вышедшего в октябре прошлого года. Организаторы заявляют, что на концертах поклонников ждут главные хиты, новые песни, а также «невероятная энергетика и потрясающее шоу».
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
Первая встреча Анны Старобинец с читателями пройдет 29 февраля в пространстве школы «ТАК» – здесь расскажет об особенностях создания детективного жанра, а на следующий день, 1 марта, поклонников писательницы ждут в магазине «ЧуДетство». Вход на обе встречи свободный, по регистрации.
Демьян Кудрявцев и Александр Баунов, Ольга Алленова и Валерий Мельников, Юрий Быков и Кантемира Балагов: февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» 29 февраля будут острыми и нелегкими. Вход свободный.
«Русский социальный стрит-арт — он очень смешной, он же даже не вторичен. Всё это было уже много лет назад и много раз в Европе или где-то ещё», — говорил то ли сам граффитист Багс, то ли кто из его товарищей по арт-группе Milk&Vodka. 29 февраля в «Ясной поляне» на открытой лекции узнаем у самого Стаса, каковы петербургские граффити и стрит-арт.
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
Грандиозный праздник готовится 1 марта в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Впервые славянские традиции из глубины веков будут совмещены с новыми технологиями — дополненной реальностью и пиротехническими фонтанами. Вход свободный.
1 марта в театре ЦЕХъ пройдет премьера «Кукольного дома» Генрика Ибсена. Режиссер Владимир Юров помещает хрестоматийную историю в мир причудливых фантазий, внезапных движений души и безграничного хаоса, а сами герои выглядят так словно сошли с полотен экспрессионистов.
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