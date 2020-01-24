Фото: скриншот из группы «Ленинградский салют»/vk.com
Сразу два салюта будет дано 27 января в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Сначала горожан ждет реконструкция Ленинградского победного салюта 27 января 1944 года на Биржевой площади. На стрелке Васильевского острова появятся зенитные орудия — в последний раз они стояли на этой точке в годы войны. И в 20.00 в небо взмоет военный фейерверк, непохожий на современные яркие шары — организаторы, среди которых администрация Василеостровского района, — обещают, что это будет воссоздание исторических кадров салюта с их длинными тонкими, направленными в одну сторону лучами.
Второй салют будет современным военным — его проводит руководство Западного военного округа. Общегородское мероприятие запланировано на 21.00 у стен Петропавловской крепости.
Все это дополнит свет пламени Ростральных колонн: в этот день они будут зажжены с 9.00 до 12.00 и с 19.00 до 22.00.
О познавательных и других культурных событиях, которые стоит посетить ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, читайте в нашем гиде.
«Фонтанка.ру»
К 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в городе из уличных мероприятий приурочен не только салют. В течение дня желающие смогут посетить целую цепочку реконструкций, выставок подлинных орудий времен войны и выступлений музыкальных коллективов.
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