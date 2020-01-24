Куда пойти 24-26 января: «Зима» Гришковца, «Эхо экспрессионизма» в Русском музее, лекция о тайных сообществах

23 января 2020, 18:53

В этот уик-энд не пропустите лекцию о шалостях арт-дизайна в СССР, концерт японских металлистов, лекцию о влиянии гормонов на поведение, прямую трансляцию балета из Большого театра и «скифский» концерт с «ожившими» экспонатами Эрмитажа.

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