

Фото: предоставлено организаторами

«Добраночь» отметит 20-летие, вспомнив все лучшее

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3 февраля в «Зале Ожидания» петербургский коллектив «Добраночь» отметит двадцатилетие своей деятельности на ниве world music.

«Добраночь» была основана друзьями-музыкантами в 1998 году во Франции. После нескольких лет странствий они вернулись домой, где постепенно обрели новый состав и звучание. В репертуаре группы – русская, еврейская, цыганская и балканская народные традиции. Они ежегодно его пополняют, путешествуя по миру и общаясь с народными музыкантами разных стран, которых за время существования коллектива набралось довольно приличное число. Их музыку можно услышать в телесериалах, художественных и документальных фильмах. А на концертах музыканты обожают, например, спуститься со сцены и играть прямо среди слушателей – гены предшественников, делающих подобное на столетней давности свадьбах, видимо, сказываются.

Совсем недавно на ежегодном фестивале Folk Herbst Fest в в саксонском городе Плауэне музыканты получили награду «Железный Эверштайнер» — премию в области народной музыки, итоги которой подводит жюри и зрители фестиваля путём голосования. А на своих страницах в соцсетях музыканты подводят некоторые итоги, выкладывают раритетные кассетные альбомы 1999 года и смешные видео об их студенческой жизни в Нанте в тот же период. Такое ощущение, что они везде чувствуют себя комфортно и на своём месте – исполняя песни с Псоем Короленко, с которым они в 2002 году выпустили пластинку «Евреи и Евразия», играя на столетии еврейской синагоги во Владивостоке, исполняя на идише кавер на Du Hast группы Rammstein или выступая на фестивале песен петербургского гения Гавриила Лубнина «Вырастил и отпустил» в «Эрарте».

На юбилее ожидаются специальные гости и музыканты, игравшие в группе в разные годы, вместе с которыми «Добраночь» пройдется по двадцатилетнему репертуару – а он, поверьте, довольно обширный. Будет под что поплясать.

Начало в 20:00

Кирилл Рейн

