Новая музыка августа: Deep Purple, БГ и музыканты «Ленинграда»

В авторском обзоре альбомов, подготовленном специально для «Фонтанки» музыкальным продюсером Денисом Рубиным (клуб «Морзе», телеграм-канал «Пока Мадонна Спит»), – самое лучшее и необычное за август из мира музыки. Будьте в курсе и слушайте.

Музыка – удивительно витальная штука. И оперативная память у нее короткая. Если еще месяц назад все новые релизы хоть каким-то боком, но были связаны с актуальной повесткой дня, то в августе практически никто из музыкантов не держит пандемию в уме. Все новые альбомы исполнены жизни в различных ее проявлениях – ветераны Deep Purple по-прежнему задорны, БГ братается с Lee Sratch Perry, Дельфин изучает Брэдбери, а музыканты из «Ленинграда» готовят музыкальную бомбу. Жизнь прекрасна, музыка многообразна.

Deep Purple все еще дают прикурить

Deep Purple – Whoosh

Наверное, сразу стоит признаться, что я никогда не любил Deep Purple. Впервые я их услышал в 13 лет, и они быстро были вытеснены из моего поля зрения другими более яркими и неожиданными коллективами. Однако, Deep Purple успели поселить во мне стойкое отвращение к самому понятию хард-рок, этой своего рода «попсе» от рока.

Но со временем отчего-то тянет себя проверить на предмет прежних музыкальных вкусов. Проверил. С удивлением обнаружил, что последний альбом ветеранов сцены очень прилично слушается. Полон правильной энергии, гитарные запилы редки и преимущественно задвинуты на второй план. Зато клавишные переборы разливаются привольной рекой, и по звучанию коллектив напоминает вполне актуальные нынче прог-рок-команды с лёгким психоделическим налетом.

Теперь, чтобы понять, является ли Whoosh итогом закономерного развития коллектива или неожиданным для него квантовым скачком, мне очевидно будет необходимо прослушать полную дискографию коллектива. Сам виноват, всё всегда надо делать вовремя.

Большая международная даб-коллаборация или грандиозная мистификация

Аквариум и Lee «Scratch» Perry – Аквариум in Dub

Вообще, это какая-то запутанная история, в которой сложно найти концы. Некоторое время назад было объявлено о совместном проекте группы «Аквариум» и легендарного старца Lee «Scratch» Perry, который отвечает за всемирную популярность музыки в стиле «даб». Найти при этом альбом на официальных ресурсах практически невозможно. Есть получасовое видео с однообразным концертным мультфильмом и замешанными в один трек композициями. Классические хиты «Аквариума» здесь снабжены и оснащены дополнительными битами, реверберациями и покрикиваниями ямайского старца.

Легенда, озвученная на официальных ресурсах, рассказывает о некоем персонаже из Самары по имени Левша Пацан, который и инициировал весь этот проект, связал БГ и Перри, перекидывал в обе стороны музыкальный материал и курировал весь процесс.

Возможно, это действительно так. Хотя и не исключаю, что всё это – грандиозная мистификация, а на самом деле весь проект – это качественный mashup (наложение двух песен — прим.ред.), исполненный самарским продюсером. Как бы то ни было на самом деле, проект сделан настолько искусно, что создается стойкое ощущение: именно так и должен звучать «Аквариум» в идеальном кросс-культурном мире.

Механический пес – научно-фантастическая разновидность Дельфина

«Механический пес» – «Температура горения бумаги»

Дельфин является тем редким артистом, который умудряется делать свою музыку на повышенном градусе серьезности и вообще не допускает ни капли самоиронии. Видимо, в свое время «перебрал» с этим в сатирическом «Мальчишнике». Удивительно, но эта беспросветная серьезность в Дельфине отчего-то не раздражает, а вызывает уважение.

Не менее серьезен артист и в проекте «Механический пес», который он «нагулял» на стороне во время карантина. По концепции – это диалог музыканта с фантастом Рэем Брэдбери и переосмысление его знаменитого романа «451 градус по Фаренгейту». По обстоятельствам – это работа, созданная в домашней студии в период вынужденного простоя, – даже треки здесь названы по датам их создания. По музыке – это добротная «олд-скульная» электроника, опирающаяся на лучшие образцы жанра. Вместо фирменных речитативов Дельфина здесь использованы тексты из самого романа. Таким образом, прослушивание альбома особенно полезно студентам и школьникам – редкая возможность вместе с хорошей музыкой «почитать» хорошую книжку.

Блюз, каким вы его не ждете

Fantastic Negrito – Have You Lost Your Mind Yet?

В России традиционно не жалуют «системообразующие» жанры в музыкальной культуре других стран. В этом смысле совсем не повезло кантри. Музыку, собирающую в Америке стадионы и лидирующую во всех национальных хит-парадах, в России не знают и знать не хотят. Чуть больше повезло блюзу. У него в нашей стране есть свои поклонники, исполнители и даже какое-то сформировавшееся комьюнити ценителей и знатоков. Однако наше понимание блюза зачастую ограничено образом пожилого дядьки, «вооружённого» меланхоличной гитарой, иногда губной гармошкой и стандартным набором аккордов и риффов.

Между тем, блюз – это живая, современная и постоянно развивающаяся культура. Из него, кстати, выросла вся нынешняя и «тамошняя» поп-музыка, от «арэнби» до «урбан». Да и сам блюз все никак не отправится в утиль, а продолжает мутировать в новейших реалиях.

Яркое тому подтверждение – артист Fantastic Negrito, недавний обладатель Грэмми в номинации «современный блюз». Даже просто глядя на обложку пластинки вы не поверите, что этот человек имеет отношение к «заслуженно-заунывному» стилю. А когда начнете погружаться в содержимое, будете приятно удивлены тому обстоятельству, что блюзом может называться совсем не то, что вы думаете.

Эротическая эстрада родом из прошлого

Sparkle Division – To Feel Embraced

Ведущий современный «электронщик» William Basinski под вывеской Sparkle Division сочиняет легкую эротическую эстраду. Такую, которую никогда не стал бы публиковать от своего основного имени.

В проекте присутствует какой-то неуловимый парадокс и тонкая стилистическая игра. Sparkle Division играет такую музыку, которая как бы записана и придумана в прошлом, но для прошлого она слишком продвинута. То есть мы можем представить себе некий десант из будущего, заброшенный в девяностые, чтобы играть модный тогда easy-listening, но по звуку и стилю он будет опережать свое время. Только все на самом деле еще сложнее, потому что этот десант из будущего – он из будущего только для прошлого. А по меркам настоящего он вполне себе в духе времени.

В общем, чтобы распутаться, предлагаю перейти к прослушиванию – приятному, как массаж в четыре руки.

Psychobilly и не только

«РАДАР» – «Петербургское сайко» (сингл)

Я уверен, что распад «Ленинграда» пошел всем на пользу. Не знаю, как там Сергей Шнуров, но остальные ребята, наконец, смогли приступить к реализации собственных замыслов. Яркая фигура отечественной эстрады – Роман Парыгин, лидер Spitfire и по сути полноценный фронтмен «Ленинграда», еще несколько лет назад сколотил проект «РАДАР» и даже издал первую пластинку (говорю «даже», потому что не представляю, как он мог это успеть в тогдашнем плотном гастрольном графике). Это был набор инструментальных сочинений, отсылающих слушателя к бодрой итальянской эстраде, – словно короткие саундтреки к фильмам Феллини, «про Челентано» и к итальянской «порнушке» одновременно.

Прошло несколько лет, и музыка проекта существенно изменилась. Во-первых, состав группы расширился путем присоединения к нему еще нескольких коллег из «Ленинграда», Animal Jazz и других замечательных проектов. Во-вторых, из исключительно студийного коллектив превратился в концертирующий, а это всегда сказывается на энергетике материала. В-третьих, в песнях группы появились слова, а также секретные гости-вокалисты.

В общем, судя по всему, в ближайшее время нас ожидает взрывная премьера нового альбома, а уже сейчас можно услышать несколько синглов, которые «РАДАР» выкладывает в формате живых концертного видео.

Энциклопедия современной модной и умной музыки в одном лице



Oscar Jerome – Breathe Deep

Oscar Jerome – единственный белый участник пан-африканского проекта Kokoroko, базирующегося в Лондоне. Этот коллектив с первого же своего альбома стал знаменит на весь мир своим аутентичным афроджазом, который казалось бы невозможно сочинять за пределами Африки.

Но Оскару мало славы своего основного проекта, и он затеял приключение на стороне. Некоторое время он в одном лице выступал в качестве разогревающего артиста перед концертами Kamasi Washington, а потом дозрел до собственного сольного альбома, который, на мой взгляд, получился универсальной энциклопедией современной модной и умной музыки. На альбоме есть место всем рафинированным стилям, свойственным нашему десятилетию, – джаз, афробит, хип-хоп, world music. Всё здесь отмерено в каких-то удивительно точных дозировках, правильно смешано между собой и выпечено с должным мастерством и любовью. Отличный пирог к вашему меломанскому столу. Лично я пробую его с удовольствием последние две недели.

Потанцевать, поумничать, и поломать всю мебель

Crack Cloud – Pain Olympics

Канадцы любят собираться в большие музыкальные стаи, в которых часто даже не разберешь, кто из артистов чем занимается. Ансамбль Crack Cloud как раз из числа таких коллабораций. Что удивительно, появился он несколько лет назад как сольный проект гитариста. Но с течением времени стал мутировать и вегетативно размножаться. К настоящему времени он достиг в размерах семи постоянных участников коллектива и десятка примкнувших к ним артистов смежных отраслей – художников, перформеров и медиа-артистов.

В соответствии с возможностями нового времени, большая часть этих внештатных сотрудников работает над проектом «по удаленке». И дело тут не в пандемии, а в том, что это действительно очень удобно. Работа «в облаке» в данном случае дает отличные результаты. Последний альбом коллектива претендует на звание лучшей работы в духе нового электро-рока. Это когда и потанцевать, и поумничать, и при желании поломать всю мебель в зале или пойти делать какую-нибудь арт-революцию.

Музыка неравнодушных

Компиляция For Belarus

For Belarus by For Belarus

Галя Чикис, петербургская артистка, несколько лет назад переехавшая в Берлин, воодушевила несколько десятков музыкантов из десяти стран мира и собрала их песни в компиляцию, посвященную поддержке народа Белоруссии. В этой очень разнородной стилистически, но единой по волеизъявлению подборке есть работы Аигел, Chinawoman, Gudrun Gut, Aliona Aliona, самой Гали Чикис и других молодых артистов. Все деньги, вырученные от распространения сборника на ресурсе Bandcamp, будут переведены в поддержку репрессированным.

Не знаю вашего мнения о том, что происходит в соседней Белоруссии, но музыку этого сборника горячо рекомендую. Это музыка неравнодушных.

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»