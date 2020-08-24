Объявлены победители премии «ТЭФИ – Летопись победы». «Т–34» прошёл не везде
Драматический военный боевик «Семь пар нечистых» стал лучшим телевизионным фильмом по мнению жюри премии «ТЭФИ – Летопись победы». Картина режиссера Кирилла Белевича о бунте заключённых на корабле, первоисточником для которой послужила одномённая книга Вениамина Каверина, обошла ленты «Т-34» и «Три дня до весны». Объявление победителей прошло 24 августа в московском театре Et Cetera, результаты приводит «Интерфакс».
Лучшим телесериалом о войне признан «Зорге» режиссера Сергея Гинзбурга. Работа рассказывает о советском разведчике Рихарде Зорге. Профессиональную награду как лучший режиссер в этом году получил создатель фильма «Т-34» – Алексей Сидоров. Его боевик входит в список отечественных лент рекордсменов по сборам – в 2019 году он заработал в прокате 2,3 миллиарда рублей. Этот фильм принёс «ТЭФИ» и Ирине Старшенбаум, которая стала лучшей актрисой. Победитель среди актёров – Александр Панкратов-Чёрный, сыгравший в детективном сериале «По законам военного времени 3».
Самым значимым проектом среди телевизионных документальных фильмов, по мнению жюри, стала работа «Война и мир Даниила Гранина» петербургской «Студии Васильевский Остров», снятая к столетию автора «Блокадной книги».
На конкурсе «ТЭФИ-Летопись Победы» специалисты оценивают работы, посвящённые Второй Мировой и Великой отечественной войне. Специальный приз – Бронзового Орфея – в этом сезоне вручили телеведущему Леониду Якубовичу «За выдающийся вклад в развитие российского телевидения». 31 июля он отметил 75-летие.
Напомним, церемония вручения премии «ТЭФИ»-2020 пройдет в мае 2021 года.
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