Российские хакеры и Трамп, который «никогда не смеётся». Трейлер сериала о президенте США в исполнении звезды «Гарри Поттера» появился в сети
Трейлер сериала «Закон Коми» о президентской гонке в Америке в 2016 году, расследовании российского вмешательства в выборы и о конфликте президента Дональда Трампа с экс-главой ФБР Джеймсом Коми 24 августа появился в сети.
Телевизионный проект основан на книге мемуаров Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», в которой тот весьма нелестно отзывался о Трампе, называл политика «морально непригодным» для занимаемой должности, сравнивал его окружение с кланом мафиози и припоминал, что тот «никогда не смеётся».
Авторы сериала сосредоточились на взаимоотношениях бывшего руководителя ФБР с Трампом. Джеймса Коми сыграл Джефф Дэниелс, американского президента – актёр Брендан Глисон, известный по ролям Аластора Грюма в «Гарри Поттере» и Кена в «Залечь на дно в Брюгге». Сериал будет выпущен в сентябре 2020 года. Согласно описанию на YouTube, зрителей ждёт «история двух влиятельных людей с поразительно разными этическими идеалами».
В ролике упоминаются российские хакеры. Значительная часть сюжета посвящена приписываемому России вмешательству в американские выборы 2016 году. В первоисточнике в части глав также рассказывается о расследовании в отношении Хиллари Клинтон, которая использовала личную почту для работы. Сотрудники ФБР проверяли возможную утечку информации в 2015 – 2016 годах. Насколько глубоко в сериале раскрыта эта история, из трейлера не ясно.
Джеймс Коми вёл расследования о почтовом ящике Клинтон и о российском вмешательстве, он был уволен в мае 2017 года за «политизирование» процесса. Книга его воспоминаний вошла в списки бестселлеров за счет количества предзаказов еще до официального выхода в 2018 году. Работу сравнивали с расследованием «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вулффа.
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