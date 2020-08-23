Герой популярного видео, крутивший фуэте под дождем в нигерийском дворе, принят в школу балета American Ballet Theatre
23 августа 2020, 14:25Версия для печати
11-летний мальчик из Нигерии Энтони Ммесома Маду, ставший героем вирусного видео со своими занятиями балетом, сможет стать профессиональным танцовщиком. После того, как интернет-пользователи по всему миру увидели его крутящим пируэты под дождем, босиком, среди слякоти, он получил приглашение для обучения в США. С подростком встретилась Би-би-си.
В Америку Энтони поедет только в 2021 году — а пока в начале августа присоединился к онлайн-занятиям American Ballet Theatre. И его жизнь уже изменилась: по словам мальчика, теперь с ним многие хотят дружить, хотя раньше отказывались общаться как раз из-за того, что он занимался балетом.
«Фонтанка.ру»
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