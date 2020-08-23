Герой популярного видео, крутивший фуэте под дождем в нигерийском дворе, принят в школу балета American Ballet Theatre

23 августа 2020, 14:25
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11-летний мальчик из Нигерии Энтони Ммесома Маду, ставший героем вирусного видео со своими занятиями балетом, сможет стать профессиональным танцовщиком. После того, как интернет-пользователи по всему миру увидели его крутящим пируэты под дождем, босиком, среди слякоти, он получил приглашение для обучения в США. С подростком встретилась Би-би-си.

В Америку Энтони поедет только в 2021 году — а пока в начале августа присоединился к онлайн-занятиям American Ballet Theatre. И его жизнь уже изменилась: по словам мальчика, теперь с ним многие хотят дружить, хотя раньше отказывались общаться как раз из-за того, что он занимался балетом.

«Фонтанка.ру»

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Протесты в Белоруссии, вспыхнувшие после президентских выборов, продолжаются уже почти две недели. На улицы городов выходят десятки тысяч человек, бастуют рабочие, учителя, медики, журналисты, сотрудники театров. Протестующих соседей поддерживают и россияне: русскоязычные комиксисты и иллюстраторы в сети всего за несколько дней создали виртуальную цепочку солидарности из тысячи изображений девушек в белом и начали распространять челлендж по миру. «Фонтанка» поговорила с организаторами и участниками арт-акции и узнала, зачем это им нужно.

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