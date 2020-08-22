Фото: скриншот с сайта instagram.com «Художник – это рупор». Как и зачем российские иллюстраторы заговорили о Белоруссии и выстроили цепь из тысяч нарисованных женщин Версия для печати Tweet

Протесты в Белоруссии, вспыхнувшие после президентских выборов, продолжаются уже почти две недели. На улицы городов выходят десятки тысяч человек, бастуют рабочие, учителя, медики, журналисты, сотрудники театров. Протестующих соседей поддерживают и россияне: русскоязычные комиксисты и иллюстраторы в сети всего за несколько дней создали виртуальную цепочку солидарности из тысячи изображений девушек в белом и начали распространять челлендж по миру. «Фонтанка» поговорила с организаторами и участниками арт-акции и узнала, зачем это им нужно.

Вбив в поисковой строке Instagram хэштег «women_in_white», пользователь увидит больше тысячи публикаций. На всех – нарисованные девушки на алом фоне стоят в белоснежных нарядах и широко разводят руки, словно для объятий. Кажется, что они выстраиваются в единый хоровод.

Акцию 14 августа в социальной сети запустила иллюстратор из Москвы, автор комиксов и блога @paneka_art Екатерина Панченкова. Несмотря на то, что ей «всегда хотелось скрыться от негатива», девушка решила, что проигнорировать происходящее в Белоруссии «просто нельзя». Увидев в медиа сообщения о том, как жительницы Минска берутся за руки и выстраивают цепочку на улицах в знак того, что их протест – мирный, Екатерина решила собрать собственный хоровод в знак поддержки, только уже в сети.

«Идея в том, чтобы создать онлайн-цепь солидарности, где герои работ разных авторов будут держаться за руки. Когда я только начала писать художникам, не сразу кто-то откликнулся, и я даже решила, что идея так себе. Но сейчас работ уже очень много, больше 1000. Присоединились авторы не только из России, Беларуси, Украины, но и из Ирландии, Израиля, Франции, Грузии, Латвии, Польши, Германии, Швеции, США. И русскоговорящие, и нет, – делится Екатерина, – Сложность оказалась в сроках: тема насущная и животрепещущая, поэтому реагировать нужно было оперативно, а это не всегда легко».

Когда художники начали выкладывать рисунки в социальных сетях, а счет работ пошёл на десятки, создатели акции решили собрать все их в одном месте и создали отдельный аккаунт «women_in_white_challenge». У каждого рисунка отмечают аккаунт создателя и коротко рассказывают о том, что происходит в Белоруссии. По словам Екатерины, оказалось, что многие пользователи не в курсе последних новостей, и о происходящем в Минске узнали из комментариев.

Во флэшмобе в поддержку белорусов участвуют и профессиональные иллюстраторы, и любители. Большинство из них никогда не рисовали на политическую тематику, предпочитая изображения волшебниц, драконов или животных для детских книг.

Одной из первых присоединившихся к акции стала художница из Казахстана Мирра Котовская: свою героиню с надписью на подоле платья «Жыве Беларусь» и с голубем на плече она выложила в Instagram, когда в сети было не больше десятка работ.

«Мне очень хотелось поддержать друзей и знакомых из Беларуси, я видела, что для них это не просто иллюстрация, а действительно поддержка и знак неравнодушия. Моя героиня одновременно протягивает руки, чтобы за них взялись другие и, может быть, раскрывает их для объятий», – пояснила «Фонтанке» Мирра.

Другая участница, художник Елена Прончатова из Москвы подхватила флешмоб, после сообщений в СМИ и в социальных сетях об «избиениях мирных белорусов». Это вызвало такой всплеск «эмоций и мыслей», что рисовать села сразу, ночью, не дожидаясь утра.

«У меня много заказов, работаю допоздна, но эмоции были так велики, что не пошла спать. Я понимаю, что физически никак не могу помочь белорусам – это больше моральная поддержка. Но ещё художники [в аккаунте флешмоба – прим.ред.] распространяют информацию о фондах, куда можно отправлять финансовую помощь и контакты бесплатной психологической поддержки», – рассказала Елена.

Встать в цепь солидарности решила и петербургский книжный иллюстратор и дизайнер Анастасия Энс, которая, как признаётся сама, до недавних пор была «абсолютно аполитичным человеком и даже побаивалась выражать свою гражданскую позицию».

«Ситуация в Беларуси стала всё больше касаться моих друзей, которые там живут: они не спали ночами, плакали, так что всё это не могло меня не тревожить. Я увидела, что мои коллеги решили виртуально поддержать мирные акции белорусских девушек с цветами и в белых одеждах, нарисовав их, и мне показалось это отличным способом выразить свою поддержку в первую очередь моим друзьям».

Сейчас Энс помогает новым участникам размещать работы на тематической странице Instagram «women_in_white_challenge» и уже неделю начинает день с просмотра «сотен новых работ». По словам иллюстратора, так, хотя и находясь в мирном Петербурге, она чувствует, что делает «всё возможное».

Петербургский иллюстратор Ирина Павлова, которая присоединилась к челленджу в первые дни его существования, тоже не смогла пройти мимо, потому что с Белоруссией её «многое связывает»: там живут родственники и друзья. Девушка, которая сотрудничает с National Geographic, Warner Bros, France 24 и создаёт работы для других межнациональных компаний, уверена, что такие флешмобы и рисунки – это «мощная форма коммуникации» и «универсальный визуальный язык».

«Пока мы, художники, сидим в своих норах и говорим "мы вне политики, мы просто за мир во всем мире", откуда должен прийти этот мир? – задается вопросом ещё одна участница цепи, московский дизайнер и иллюстратор Анна Рослякова. – Я уверена, что художник – это рупор. Неизвестный художник, как я, – маленький рупор. Я свой пост в Instagram написала на трех языках, – хотела, чтобы и мои европейские друзья узнали о том, что происходит. Я хотела высказаться не только о мире, который нам всем нужен, но и обратить внимание на то, что этому миру мешает».

В своей работе Анна постаралась изобразить универсальный и «архаичный образ» – фигуру девушки в белоснежном широком платье, у которой не видно черт лица.

Среди нестандартных участников «цепи солидарности» оказалась чёрная кошка. Она сидит на плечах героини, которую нарисовала петербургский иллюстратор Юля Гип. Этот образ возник, когда художник заметила, что «многие выходят на митинги с домашними животными».

В общей цепи в аккаунте «women_in_white_challenge» среди молодых героинь выделяется и изображение бабушки в шали на плечах и синем платке. Как объяснила корреспонденту «Фонтанки» создатель нарисованной старушки, художник Ксения Забабашкина, ей захотелось изобразить женщину в преклонном возрасте, потому что бабушки тоже выходят на улицы, забывать о них было бы нечестно: «Они тоже достойны восхищения за невероятную смелость».

По словам заведующего отделом новейших течений Русского музея Александра Боровского, такое массовое проявление солидарности, которое за последние недели возникло в сети, абсолютно не характерно для высокопрофессионального художественного сообщества. Его участники «разобщены» и, как правило, устраивают одиночные акции.

«Профессиональная общественность довольно инертна в этом плане. Есть направление «артивизм» [название произошло от соединения слов «активизм» и «арт» – прим.ред] – люди занимаются политическим искусством. Но это, в общем-то, индивидуальные акции небольших групп. Одиночных выступлений много, но они в основном не приурочены к каким-то политическим событиям: авторы сами выбирают поворот темы. Можно вспомнить акции группы «Война», «Pussy Riot». Но всё-таки они имеют индивидуальный характер». – поделился с «Фонтанкой» эксперт.

Какие еще работы на тему протестов в Белоруссии появились в Петербурге:

Недалеко от Кировского овощного рынка граффитчик Настя Коп повесила на стену одного из домов фигуру вырезанной из полотна пожилой белоруски в белом платье и в платке с орнаментом. Работу назвала «Историей об одной смелой картошке».





Фото: предоставлено Настей Коп Фото: предоставлено Настей Коп

Диджитал-художник Александр Иванов создал видеоарт, в котором толпа в виде красно-белых шаров гонит по улице мяч с лицом Александра Лукашенко. Ролик выложил в Instagram.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»