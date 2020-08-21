Sony планирует выпустить фильм о главном противнике Человека-паука Крэйвене-охотнике, чьё настоящее имя – Сергей

Компания Sony Pictures планирует расширить вселенную Marvel и снять фильм об одном из главных противников Человека-паука – Крэйвене-охотнике. Настоящее имя этого злодея русское – Сергей Кравинов.

Как сообщает Deadline, режиссёром ленты станет Джей Си Чендор, снявший «Предел риска» и «Тройную границу». Сейчас Sony ведёт переговоры с ним. Информация о проекте 21 августа также появилась в Twitter.

Sony Pictures is reportedly developing a Kraven the Hunter spinoff movie. pic.twitter.com/HsF1CJHrZv — DailyMarvelFanatic (@DailyMarvelFan) August 20, 2020

Крейвен-охотник впервые возник во вселенной Marvel в 1964 году. Согласно канону, этот персонаж стремится уничтожить Человека-паука, чтобы доказать, что он – величайший охотник в мире и мастерски расправляется не только с дикими животными. Крейвен поддерживает силы, принимая специальную микстуру из лесных трав, которая делает его более выносливым и существенно замедляет старение.

Серия комиксов «Последняя охота Крейвена», в которых Человек-паук встречается с этим злодеем, была отдельно напечатана издательством Marvel Comics в 1987 году. Во время противостояния охотник практически побеждает супергероя и переодевается в его костюм, чтобы вершить собственное правосудие. Сохранят ли создатели фильма такие сюжетные повороты, пока что не сообщается.

В 2019 году издательство DC Comics показало трейлер полнометражного мультфильма «Superman: Red Son», в котором история Супермена начинается с того, что капсула с маленьким героем приземляется не в Америке, а в Советском Союзе. Согласно этому альтернативным варианту, Кларк Кент растёт и становится образцовым коммунистом.

«Фонтанка.ру»