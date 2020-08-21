Клип BTS с кефиром и танцами за несколько часов набрал под 50 миллионов просмотров. Фанаты развернули боевые действия Версия для печати Tweet

Клип южнокорейского бойз-бэнда BTS на песню «Dynamite» 21 августа набрал около 50 миллионов просмотров спустя всего несколько часов после релиза. Количество лайков на YouTube-канале группы под видео превысило 5 миллионов.

Захватывающей истории в клипе зрители не увидят: на протяжении практически четырёх минут участники BTS танцуют в своих комнатах, а затем в магазине, на улице и в поле. Из этого ряда выбиваются только два действия: на первых секундах клипа один из артистов пьёт кефир из стакана, а в середине пытается съесть печенье, но откладывает его в сторону и начинает повторять танцевальные движения за друзьями.





Фото: скриншот из видео с сайта YouTube Фото: скриншот из видео с сайта YouTube

Поклонники одной из самых популярных K-pop групп под роликом развернули целую войну с хейтерами. В комментариях они говорят о том, что уже устали жаловаться на спам, просят друг друга блокировать все сообщения недоброжелателей и делиться клипом в социальных сетях. Фанаты, очевидно, стремятся увеличить количество просмотров и поставить рекорд: русскоязычные Army – именно так официально называется фандом группы – призывают как можно больше слушать песню на Spotify , создавать с ней плейлисты и выводить в «топ» композиций. Они присылают друг другу ссылки на стримы, где уже прописаны особые правила.

В фанатских плейлистах в сети песня «Dynamite» «спрятана» среди прочих, причем неоднократно и может занимать до четверти подборки.



«Не забывайте про правила стриминга! Не зацикливайте плейлист, не перемешивайте, меняйте плейлисты и не повторяйте их в первый день, периодически взаимодействуйте с платформой (пропуская треки), не ставьте громкость ниже 50%!», – учат друг друга поклонники.

«Слушая и стримя песни BTS на сервисе «Spotify», вы обеспечиваете им популярность и хорошие места в различных чартах Billboard», – поясняют они свои цели.

Фанаты южнокорейского K-pop коллектива известны крайней активностью. Многие из них готовы не только покупать сувенирную продукцию с изображениями музыкантов, но и платить за доступ к тематическим играм и специальным приложениям с информацией о последних событиях и релизах, чтобы стать «настоящим» участником ARMY.

K-pop соединил в себе элементы хип-хопа и танцевальной музыки. Жанр возник в Южной Корее. Бойз-бэнд BTS, состоящий из семи участников, сформировался в 2013 году.

Ранее очередной клип, широко разошедшийся по сети, запустила петербургская группа Little Big. У их композиции Tacos около 12 миллионов просмотров.

«Фонтанка.ру»