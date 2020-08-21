Культурный форум определился с открытой для всех программой. Обсуждать хотят еду в музеях, комиксы и блокчейн-арт

21 августа 2020, 11:27
Версия для печати Версия для печати

На встречах Общественного потока Международного культурного форума, куда по регистрации могут попасть все желающие, в этом году поговорят о современной электронной музыке, мастерстве комиксистов, еде в музеях и цифровых технологиях. Информацию о программе «открытого лектория» 20 августа опубликовали организаторы. Мероприятия в рамках общественного потока пройдут в Манеже с 12 по 14 ноября.

Теме нового звучания и песенных трендов посвятят паблик-ток «Технологии, меняющие музыкальную индустрию», а феномену электронной музыки и истории её развития – дискуссию «От дабстепа до электро-хауса».

Спикеры, в числе которых – младший научный сотрудник факультета музыковедения Берлинского университета искусств Маттиас Падчерни и композитор Ханс-Йоахим Ределиус, расскажут, чем отличалась электроника 90-х от современной, и как на звучание жанра повлияла поп-культура. Во время лекции «Будущее электронной музыки в эпоху поколения Z» эту тему продолжат. Координатор программы аудиопроизводства Школы Института аудиоинженеров (SAE UK) из Великобритании Антонио де Робертис и доцент Университета Помпеу Фабра Серхи Хорда поговорят о том, каждый ли сегодня может писать электронную музыку.



Фото: Pixabay

Другие тематические блоки в этом году посвятят комиксам, инклюзии и новым технологиям в музейной среде. Речь пройдёт про элементы дополненной реальности, новые технологии и попытки музейных работников выйти в онлайн и снимать образовательный контент для социальных сетей и YouTube. Еще одна тема – осовременивание музейных кафе. Для обсуждения того, стоит ли «вписывать» рестораны в экспозиции, выделят отдельное время.

На стыке экономики и музейного дела в этом году оказалась серия обсуждений про блокчейн технологии и «блокчейн искусство». В качестве спикеров заявлены специалисты из Великобритании и Швейцарии.

Зарегистрироваться на все лекции на сайте Международного культурного форума можно с 1 по 14 ноября.

«Фонтанка.ру»

Чем заняться в сети и оффлайн 21 — 23 августа: прогулка по криминальным местам, дискотека в «Севкабеле», онлайн-реинкарнации «Трёх сестёр»

21 августа 2020, 09:05
На этих выходных в городе проходят сразу несколько крупных фестивалей, а музыка звучит и днём, и ночью. Любителей классики ждут на Невском, а для фанатов пеших прогулок и краеведческих открытий местом притяжения станет Васильевский остров. «Фонтанка» выбрала 15 вариантов развлечений в сети и оффлайн от знакомства с главным фотографом Эрмитажа до поиска знаковых бандитских мест.

Новости

Предыдущие новости

Статьи

Предыдущие статьи

Фишки

>