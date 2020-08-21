«Там есть и либералы и жиды». ТЮЗ небанально пригласил зрителей на новый спектакль

Пост в социальных сетях ТЮЗа имени А.А. Брянцева, в котором анонсировался новый спектакль – «Мещане» Елизаветы Бондарь по пьесе Максима Горького – вызвал 20 августа возмущение петербургской культурной общественности.

«В пьесе очень много присутствия «сегодня», – ссылался автор публикации на режиссера. – Там есть и либералы и жиды, и люди системы и РЦП, митинги, да всё, в чем мы сегодня находимся, живя в России» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Интересно, что пост, судя по всему, провисел в соцсетях театра пару дней, прежде чем на него обратили внимание. Подвоха не увидела даже газета «Культура», просто процитировав сообщение в анонсе спектакля. Впрочем, и сама пьеса «Мещане» там была приписана Островскому.

Однако в театральной среде Петербурга анонс прочли хоть и поздно, но внимательно и с удивлением. В частности, критик Елена Вольгуст написала открытое письмо директору ТЮЗа Светлане Лаврецовой.

«Слово "жид" употребимо в разнообразных исторических, культурологических текстах. Но когда оно возникает через запятую, без кавычек, со словом либерал, РПЦ (прочитайте фразу сами) – выглядит это дико», – пояснила она.

Театровед подчеркнула, что вверенный Лаврецовой театр — детско-юношеский, а значит, его сотрудникам нужно быть очень внимательными к тому, что он «сеет».





Фото: скриншот vk.com Фото: скриншот vk.com

Сразу после начала скандала пост был удален (но сохранились репосты и цитата в газете «Культура»), режиссер Елизавета Бондарь, в уста которой была вложена цитата, пояснила, что текст ею «не был утвержден».

«Мне на днях озвучили, но я сказала, что такого не помню и чтобы ни в коем случае не публиковали», – написала она, извинившись перед теми, кого задела публикация, и назвав своим единственным интервью то, где подобных слов не было.

Вскоре скандал прокомментировала замдиректора ТЮЗа Татьяна Цветкова. Она принесла извинения режиссеру и тем, кого оскорбил пост, за «неточно выраженную мысль». В оправдание она привела фрагмент текста Горького, где слово «жиды» использовалось.

Однако такое объяснение, позднее опубликованное на официальном сайте ТЮЗа, не получилось убедительным: авторам моментально указали, что одно дело — контекст пьесы и совсем другое — пост, в котором подчеркнуто: речь – о сегодняшнем дне, людях и процессах.

«Фонтанка.ру»