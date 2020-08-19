Эркюль Пуаро под Depeche Mode и Билл Мюррей у Софии Копполы. Вышли трейлеры октябрьских кинохитов
Сразу два интересных трейлера опубликованы на YouTube 19 августа. Один их них — «Смерть на Ниле», где режиссер Кеннет Брана возвращается к персонажу Агаты Кристи Эркюлю Пуаро и сам же снимается в его роли. Это сиквел фильма «Убийство в Восточном экспрессе», о котором было объявлено еще в 2018 году. В этот раз действие разворачивается на борту теплохода в Египте, причем в саундтреке звучит музыка Depeche Mode. Ожидалось, что картина выйдет на экраны еще к прошлому новому году, однако теперь ее ждут в октябре.
Второй фильм, который решили проанонсировать продюсеры, – «Последняя капля» Софии Копполы с Биллом Мюрреем в главной роли. Тот играет постаревшего плейбоя, отправившегося в загул с собственной взрослой дочерью (Рашида Джонс), у которой проблемы в семейной жизни.
«Фонтанка.ру»
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