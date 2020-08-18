«Главная драматургия разворачивается на улицах». Константин Райкин выступил в поддержку артистов белорусского Купаловского театра, где был уволен директор Версия для печати Tweet

Художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин выступил в поддержку коллектива Купаловского театра в Белоруссии, артисты которого требуют возвращения директора Павла Латушко, уволенного, по его словам, за поддержку протеста.

Константин Райкин предположил, что Латушко лишили должности «за открытое честное высказывание своей гражданской позиции» и за речь «ясную, точную, призывающую соблюдать конституцию и наказывать тех, кто её нарушает». Глава Купаловского театра выступил на площади Независимости на митинге в Минске 14 августа. Он заявил, что гордится теми, кто после президентских выборов вышел на улицы, и призвал уйти в отставку главу МВД страны и всех тех, кто допустил жестокое обращение с задержанными.

«Театр исповедует любовь и милосердие. Особенно наш театр. Я говорю "наш", имея в виду то единое культурное пространство, в котором мы исторически развивались и пребываем. Сегодня главная драматургия разворачивается на улицах и площадях белорусских городов». – обратился Константин Райкин к белорусским коллегам. Он добавил, что считает крайне важным, то, как «в этом острейшем спектакле жизни» артисты «выступают в роли порядочных и смелых людей». Текст обращения 18 августа появился на сайте «Сатирикона». Речь начинается словами: «У наших коллег в Минске беда».

Актёры Купаловского театра активно выступали в поддержку протестующих и записывали видео с просьбами пересмотреть результаты президентских выборов. О решении Минкульта лишить должности Латушко и прислать на его место представителя ведомства стало известно накануне. В знак протеста вся труппа театра написала заявления об увольнении. На встрече с министром культуры Юрием Бондарем 18 августа актёры подняли документы вверх и сообщили, что, если их директора не восстановят в должности в течение суток, театральный сезон они не откроют. Поддерживать артистов собрались десятки горожан. Бондаря они проводили криками «Позор!».

«Фонтанка.ру»