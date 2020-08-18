Капелла пустит горожан в царский павильон и за кулисы
Академическая Капелла в ожидании возможности начать концертный сезон оффлайн начинает экскурсии для индивидуальных посетителей. Прогулки по историческому зданию «Взгляд изнутри» будут вести сотрудники учреждения культуры, включая директора Ольгу Хомову.
Гостей проведут по закулисью, сцене, покажут новую выставку в галерее и царский павильон – для тех, кто помнит зал Капеллы: он находится за дверью позади единственной ложи, размещенной у сцены. Павильон, правда, новый: он был уничтожен в войну и восстановлен на рубеже XX-XXI веков. Тем не менее, посетить его у широкой публики в массовом порядке возможности не было (при взгляде на фасад с улицы пристройка стоит по центру здания).
Фото: скриншот из видео с сайта YouTube
Экскурсии будут проходить, начиная с 20 августа по будним, с понедельника по пятницу, в 12.00, 14.00 и 17.00. Это эксклюзивная программа, доступная ограниченное время.
Ранее Капелла уже принимала экскурсии, в том числе и к органу, – но только для организованных групп. Теперь все желающие могут приобрести билеты на сайте Дирекции театрально-зрелищных касс, а через несколько дней — и на сайте самой Капеллы.
«Фонтанка.ру»
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