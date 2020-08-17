Вышел тизер фильма про сестру Шерлока Холмса с Милли Браун в главной роли. Дату выхода создатели зашифровали
В сети появился тизер фильма от Netflix «Энола Холмс». Младшую сестру детектива в нём сыграла звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Ролик, на котором другие герои много раз повторяют имя «Энола» и уверяют, что ум у неё не менее острый, чем у Шерлока, выложен в Twitter стриминогового гиганта.
alone loshme reeebtpms wnettyrhitd 🕵️♀️🔍 pic.twitter.com/wslDtygxFn— Netflix (@netflix) August 17, 2020
Дату выхода ленты создатели зашифровали. Хотя число не прописано в титрах тизера, в посте над ним можно увидеть фразу: «alone loshme reeebtpms wnettyrhitd». Как отмечает издание Collider, пользователи, которые правильно это прочтут, получат предложение «Enola Holmes September TwentyThird», а это значит, что картину «Энола Холмс» выпустят на платформе уже 23 сентября.
К слову, подсказку о том, как именно нужно прочесть предложение, авторы проекта оставили в самом ролике, на последних секундах Браун смотрит в камеру и произносит: «'Tis I» – «Это я».
Фото: скриншот видео
«Энолу Холмс» сняли по серии подростковых романов писательницы Нэнси Спрингер. Режиссером стал Гарри Брэдбир, известный по работе над сериалом «Убивая Еву». В фильме про девочку-детектива также снялись Генри Кавилл («Ведьмак»), Сэм Клафлин и Хелена Бонэм Картер.
«Фонтанка.ру»
«Проект "Сила"»: Каждый может стать героем. Вышел фильм, сценарий которого вызвал переполох у студий
Новости
-
-
17 августа 2020 - Вышел тизер фильма про сестру Шерлока Холмса с Милли Браун в главной роли. Дату выхода создатели зашифровали
-
17 августа 2020 - Ксения Кутепова и Дмитрий Лысенков сыграют в сериале об отношениях людей живых и придуманных
-
14 августа 2020 - Фильм о Михаиле Горшеневе с элементами анимации может выйти в 2022 году. Создатели претендуют на господдержку
-
14 августа 2020 - Little Big выпустили новый клип, в котором стали едой: тако против Пухляша, Ильич в одежде из лапши
-
14 августа 2020 - Россиянка нашла свою фотографию из Дубая на обложке нового альбома Deep Purple
Статьи
-
15 августа 2020, 10:3015 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автомобильной катастрофе. Незадолго до годовщины, кинопродюсер, композитор Андрей Сигле рассказал «Фонтанке» о том, как он ненадолго становился «участником» группы «Кино», почему песни Цоя актуальны 30 лет спустя, и что может оправдать концерт легендарной группы без солиста на сцене.
-
14 августа 2020, 20:35На площади позади Центрального выставочного зала «Манеж» возвели «Лабиринт кириллицы». Заблудиться в нем вряд ли удастся, а вот потеряться в тонкостях русского языка — просто: уличный проект посвящен истории отечественной письменности, начертанию букв — в частности. Но это лишь часть проекта «Тридцать три знака»: еще одна его составляющая — серия остроумных художественных инсталляций на городских улицах.
-
13 августа 2020, 10:15Споры о легализации уличного искусства в Петербурге ведутся не первый год: они обостряются в моменты, когда коммунальщики закрашивают изображения всем известных личностей, как это произошло с Иосифом Бродским, и ослабевают в периоды без скандалов. Параллельно с «уличными войнами», в конце июля было объявлено о том, что при поддержке Смольного и ЗакСа в городе организуют школу граффити. И рисовать там будут «патриотичные» работы. Корреспондент «Фонтанки» узнал, где спрятаны сотни артов художников, которые не собираются рисовать по указке, и оказался в заброшенном цехе, в закрытом санатории и на рынке, которые можно хоть сейчас превращать в арт-пространства.
-
11 августа 2020, 21:47«Фонд кино» в прямом эфире 11 августа провел питчинг проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства. Свои работы на суд представили десять участников. О значительной части фильмов было известно и ранее: на них уже просили денег у государства и либо не получили, либо не хватило из-за коронавируса. Тем не менее, долгий запрет съемок и туманные перспективы работы кинотеатров, вкупе с изменением курсов валют и смещением рабочих графиков артистов, внесли значительные коррективы, вернув процессу интригу.
-
-
-
-
08 августа 2020, 10:33
-