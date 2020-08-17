Вышел тизер фильма про сестру Шерлока Холмса с Милли Браун в главной роли. Дату выхода создатели зашифровали Версия для печати Tweet

В сети появился тизер фильма от Netflix «Энола Холмс». Младшую сестру детектива в нём сыграла звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Ролик, на котором другие герои много раз повторяют имя «Энола» и уверяют, что ум у неё не менее острый, чем у Шерлока, выложен в Twitter стриминогового гиганта.

alone loshme reeebtpms wnettyrhitd 🕵️‍♀️🔍 pic.twitter.com/wslDtygxFn — Netflix (@netflix) August 17, 2020





Дату выхода ленты создатели зашифровали. Хотя число не прописано в титрах тизера, в посте над ним можно увидеть фразу: «alone loshme reeebtpms wnettyrhitd». Как отмечает издание Collider, пользователи, которые правильно это прочтут, получат предложение «Enola Holmes September TwentyThird», а это значит, что картину «Энола Холмс» выпустят на платформе уже 23 сентября.



К слову, подсказку о том, как именно нужно прочесть предложение, авторы проекта оставили в самом ролике, на последних секундах Браун смотрит в камеру и произносит: «'Tis I» – «Это я».





Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео

«Энолу Холмс» сняли по серии подростковых романов писательницы Нэнси Спрингер. Режиссером стал Гарри Брэдбир, известный по работе над сериалом «Убивая Еву». В фильме про девочку-детектива также снялись Генри Кавилл («Ведьмак»), Сэм Клафлин и Хелена Бонэм Картер.



«Фонтанка.ру»