Ксения Кутепова и Дмитрий Лысенков сыграют в сериале об отношениях людей живых и придуманных Версия для печати Tweet

Канал «Супер» начал работу над сериалом о паре сценаристов, которые после расставания вынуждены сосуществовать на одной площадке и снимать романтическую ленту. При этом свои проблемы они невольно переносят на выдуманную историю, хотя та, по законам жанра, и должна закончиться счастливо.



Как 17 августа сообщили представители телеканала, главные роли в проекте, получившем название «Большая секунда», исполнят Ксения Кутепова («Дылда», «Без свидетелей») и Виктор Шамиров («Вне игры»). Он же стал режиссёром. Придуманных героев Ростислава и Арину сыграют актёр Дмитрий Лысенков («Хороший человек», «Союз спасения») и Евгения Борзых – вокалистка группы «СБПЧ».



Помимо них на экране появятся Людмила Артемьева, Сергей Белоголовцев, Ольга Тумайкина и другие.





Фото: предоставлено пиар-службой телеканала "Супер" Фото: предоставлено пиар-службой телеканала "Супер"

Как рассказал продюсер «Большой секунды» и автор идеи Алексей Троцюк, в сюжете рассматриваются отношения обеих пар – реальной и придуманной. Создатели надеются взять «лёгкий, откровенный, почти интимный тон», который не всегда бывает «даже при общении с близкими друзьями». Сериал будет состоять из 13 серий по 24 минуты каждая, жанр – драмеди.Точная дата выхода пока что не сообщается.

«Фонтанка.ру».