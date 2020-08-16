«Проект "Сила"»: Каждый может стать героем. Вышел фильм, сценарий которого вызвал переполох у студий

На платформе «Нетфликс» вышел «Проект "Сила"», фантастический супергеройский боевик. Очень смелая работа, которая напоминает, что за отвагой и фантазией новичков – будущее кино. А еще – за стримингом, на котором эти качества, похоже, куда более востребованы, чем в кинотеатральном прокате.

История «Проекта» началась относительно давно. Сценарист Мэттсон Томлин набросал схематичный план сюжета фильма еще в 2017 году, предложил нескольким студиям. И тогда же – уже за этот драфт, без детально прописанных диалогов и характеров, началась целая война, которую с большим трудом выиграл «Нетфликс». Но это еще не все: впечатлившись тридцатилетним дарованием, студия DC (она в войне не участвовала, но была в курсе битвы) заказала Томлину ни много ни мало нового «Бэтмена». Того самого, который уже сейчас возглавляет список самых ожидаемых лент следующего года (понятно, почему: там Роберт Паттинсон – в главной роли, Пол Дано будет играть Вопросника, а Колин Фаррелл – Человека-Пингвина). То, что обратились к Томлину от безвыходности, дела не меняет (главная звезда, Бен Аффлек, с проекта ушел; сценарий, написанный им, выкинули в корзину, и нужно было срочно искать замену). В свете всего этого интересно узнать, что же за фильм такой, из-за которого разразился весь сыр-бор.

«Проект» – вещь мощная, изобретательная – даже в пересказе тут рот разинет и глава студии, и домохозяйка. В Новом Орлеане недалекого будущего правит бал мафия. Ее власть держится на том, что она распространяет среди местных жителей запрещенное вещество под названием «Сила», которое превращает каждого, кто его принимает, в супергероя. Только вот понять, какие именно суперспособности дарит эта «Сила», можно только на практике. Да и способности эти – не самые тривиальные: кто-то, приняв таблетку, воспламеняется и сжигает все на своем пути, кто-то обретает умение сливаться с пространством. Причем в фильме это показано так, что зритель никогда не знает, обладает герой особыми талантами или нет – только по факту: например, попадает персонажу пуля в голову, а ему хоть бы что, – значит, принял «Силу».

Уже этот контекст впечатляет: а тут еще и разыгрывается мощная и во многом парадоксальная схватка авантюриста Арта, который ищет источник «Силы», чтобы завладеть ею и стать монополистом на рынке суперспособностей, с полицейским Фрэнком, который использует «Силу» – вопреки запретам начальства – для того, чтобы с ее помощью бороться с преступностью. Оба заняты одним делом и объединяются, чтобы выйти на след тех, кто подсадил на таблетки некогда процветающий южный город.

«Проект» в смысле актеров сразу идет по козырям. Арта играет Джейми Фокс (Джанго из тарантиновского фильма), Фрэнка – Джозеф Гордон-Левитт (ключевой актер последнего десятилетия, премьер «Начала» и «Темного рыцаря» Нолана, игравший и в «Загадочной коже» Араки, и в собственных «Страстях Дон-Жуана»). Матерый, вспыльчивый, подвижный, как ртуть, Фокс – стопроцентное попадание в образ Арта, наблюдать за этим дикарем с волчьим взглядом – всегда особое шоу. Гордон-Левитт же в «Проекте» переживает настоящее второе рождение как актер: вдоволь наигравшись в юношу со звонким голоском и экзотической восточной внешностью, он зарос щетиной, стал грузным и окончательно обменял симпатичность на харизму, усталость и меланхолию. Получилась роль очень для него необычная – и выигрышная.

В качестве режиссеров «Проекта» Нетфликс привлек дуэт Генри Джуста и Эриеля Шульмана – мастеров эффектного ужастика. Дебютировали они когда-то шумным мокьюментари «Как я дружил в социальной сети» (про интернет как стихию обмана, фальшивых исповедей и манипуляций, – вышел жуткий скандал, тем более что авторы ни в какую не желали признаваться, что лента не документальная, а вымышленная). Потом более-менее окультурились, институциализировались, сняли очередную часть из серии «Паранормальное явление» и молодежный ужастик «Нерв». Парочка возмутителей спокойствия в «Проекте» действуют очень, даже слишком смело. То, что обычно играет в кинокомиксах роль сугубо второстепенную, – физиологические нюансы превращения человека в супергероя (ну, показали, как у Человека-Паука в крови всякие элементы летают – дальше поехали драться) – здесь выведено на первый план. Огонь носится по венам так, что прорывается сквозь кожу. Пули в головы неуязвимых влетают не только в рапиде – мы видим, как рвутся ткани, как сплющивается металл о твердую кость сверхчеловека.

Но даже мощнее и смелее спецэффектов смотрятся в «Проекте» вещи бытовые – фактура полуразрушенного Орлеана с домами-трущобами, повседневной пальбой на улицах и ржавыми трамваями. Вдобавок Джуст и Шульман постоянно напоминают о недавнем прошлом города: в момент действия фильма он явно не оправился еще от страшного урагана и наводнения (а оно, если кто забыл, полностью разрушило город в 2005 году). Тут видно, что затопленные улицы и снесенные ураганом «Катрина» дома еще не отстроили; город стал именно таким, преступным, в результате катастрофы. Конечно, от такого сильного хода к действию начинаешь относиться не как к сказке, а как почти к документу, оно обретает достоверность.

Очевидно: «Проект» оттого, что битву за него выиграл Нетфликс, сильно выиграл – любая студия, снимающая для кинотеатрального проката, неизбежно бы убрала из сюжета скользкие аллюзии с реальностью, натурализм, сгладила бы тему преступности и наркоторговли. Да и режиссерам, которым в голову пришла бы идея с реальным Орлеаном и Катриной, объяснили бы, что нечего зрителей расстраивать, позитивчика им дайте, зрелища. Совершенно точно заставили бы переписать финал – не буду портить удовольствие и подробно его описывать, скажу только, что источник «Силы» герои Фокса и Гордона-Левитта находят вовсе не там, где думали. И еще более очевидно, что Нетфликс (и стриминг вообще) выиграл оттого, что выпустил «Проект» именно сейчас, на излете карантина и в ожидании перезапуска театрального проката. Смелый, наглый, беспардонный фильм, выходящий к очень широкой аудитории на очень популярной платформе – лишнее напоминание о том, насколько открыт к экспериментам стриминг, и насколько их опасаются студии и прокатные компании, в которых табу куда больше.

Грех не провести параллель между самим сюжетом фильма и историей его создания. Горячий и эффектный сценарий покруче любой «Силы» превратил создателей «Проекта» в супергероев, вытолкнул их в высшую лигу кино. И не на пять минут, а очень надолго – уж поверьте, такими мастерами не разбрасываются, за «Бэтменом» у Томлина повалятся новые проекты (а на носу еще и продюсерский дебют на большом экране – фантастическая мелодрама «Рыбка»), у Джуста с Шульманом тоже наверняка все будет хорошо. «Марвелл», говорят, очень ищет новых наглых авторов.

Иван Чувиляев, для «Фонтанки.ру»