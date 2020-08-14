Россиянка нашла свою фотографию из Дубая на обложке нового альбома Deep Purple Версия для печати Tweet

Дизайнер из Москвы Елена Сахарова спустя почти неделю после выхода нового альбома Whoosh! Группы Deep Purple обнаружила свою фотографию на его обложке.

«Сперва подумала мне показалось, но потом нашла себя, как автора лэндскейпа в википедии», – написала она вечером 13 августа на своей странице в Фейсбук.

За использование снимка россиянке ничего не полагалось — она разместила его на бесплатном фотостоке с разрешением как некоммерческого, так и коммерческого использования. Однако группа указала ее как автора пейзажной фотографии в буклете. Оттуда информация попала в Википедию и другие источники.

«Теперь можно рассказывать: «Вон те пески, вон, вон те, за космонавтом, и типографикой, сделала я», хаха», – написала она в ответ на комментарии, оставленные к ее посту восхищенными и удивленными друзьями, поначалу решившими, что это шутка.





Фото: скриншот со страницы в Facebook Фото: скриншот со страницы в Facebook

«Как? Как они нашли твоё фото и как ты поняла, что твоё фото на обложке Deep Purple?» – спрашивали Елену друзья.

«Взяли с unsplash (сайт стоковой фотографии — прим. ред.), узнала через Google alerts, у меня настроены уведомления об упоминаниях в сети», – рассказала она.

Первым обратила внимание на уникальную историю платформа TJournal. В опубликованной на их странице новости дизайнер уточнила, что снимок был сделан в 2017 году в Дубае.

Новый, 21-й студийный альбом группы Deep Purple Whoosh! вышел 7 августа. Готов он был еще в конце прошлого года, а представить его поклонникам планировалось 12 июня. Причем турне в поддержку пластинки должно было начинаться в Москве.

«Фонтанка.ру»