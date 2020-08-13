Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Улицы невидимых рисунков. Как петербургские стрит-артисты создают секретные галереи в домах и заводах, пока вы ходите мимо Версия для печати Tweet

Споры о легализации уличного искусства в Петербурге ведутся не первый год: они обостряются в моменты, когда коммунальщики закрашивают изображения всем известных личностей, как это произошло с Иосифом Бродским, и ослабевают в периоды без скандалов. Параллельно с «уличными войнами», в конце июля было объявлено о том, что при поддержке Смольного и ЗакСа в городе организуют школу граффити. И рисовать там будут «патриотичные» работы. Корреспондент «Фонтанки» узнал, где спрятаны сотни артов художников, которые не собираются рисовать по указке, и оказался в заброшенном цехе, в закрытом санатории и на рынке, которые можно хоть сейчас превращать в арт-пространства.

«Ты не художник»

У заброшенного санатория на берегу Финского залива в Репино выбита дверь. Забираться внутрь приходится по камням, которые остались от когда-то целого крыльца. Пол на первом этаже покрыт слоем осколков, в лучах фонарика выступают очертания брошенной мебели. «Ну, выше должно быть получше!», – уверенно говорит кто-то из художников и оказывается прав: в номерах на втором и третьем этажах целы окна, ещё сохранились кровати и тумбочки, а коридоры ничем не исписаны. Так высоко вандалы не забрались.

На покрасе – организованной вылазке – в Репино в выходные собрались 17 человек – уличные художники и хантеры (ребята, которые не всегда рисуют сами, а ходят по заброшкам и дворам и фотографируют стрит-арт, чтобы выложить снимки в социальных сетях и отыскать авторов) организовали комьюнити около полугода назад. Как рассказывает организатор поездки, хантер Гасан, которого все тут называют попросту «Гас», решение подружиться и всем вместе проводить время, возникло, когда оказалось, что художники уже давно общаются с охотниками за рисунками, а некоторые из них не прочь и сами взяться за кисти с баллончиками. Ребята исследуют Петербург и пригороды, находят никому не нужные помещения и отправляются туда на день. После каждого такого выезда оставляют на месте целую галерею уличного искусства, фотографии выкладывают в Instagram-аккаунте @strtarthunters. Там же зачастую указывают адреса.





Фото: Ольга Минеева/"Фонтанка.ру" Фото: Ольга Минеева/"Фонтанка.ру"

В правом крыле санатория в Репино дизайнер Инга расставляет баллончики в рекреации с окнами в пол: следующие несколько часов она будет рисовать розово-голубую лошадку-качалку с надписью «Свобода» на животе. По словам девушки, подписывающей рисунки именем «Solo», работой ей хотелось бы передать, что независимость и выбор иллюзорны, ведь её «коняшка скачет на месте», даже если чувствует себя сильной и независимой. Пока мы говорим с Ингой, на тропинке под окнами останавливается женщина, ставит сумки на землю и, щурясь, пытается разглядеть, что делают люди в заброшке. На мой вопрос, ждать ли теперь наряд, граффитчики смеются и вспоминают, что полицейские в подобных случаях приходили к ним всего лишь раз. Горожанам обычно нет дела до зданий, стоящих без консервации годами, приглядываются они из любопытства, максимум – могут вступить в словесную перепалку. Ведь лучше пусть внутри появится что-то красивое, а не ругательства и угрожающие надписи, которые зачастую оставляют в забросах подростки.





Фото: Ольга Минеева/"Фонтанка.ру" Фото: Ольга Минеева/"Фонтанка.ру"

Вместе с графитчицей Катей, которая работает под ником @punky_noise, мы осматриваем номер за номером в поисках большой однотонной стены: художница собирается рисовать крокодильчика в космосе. Этот персонаж – её фишка. Зубастого героя, словно из мультика, можно найти и на стикерах-наклейках по городу, и на стенах в заброшенном корпусе Кировского завода, и в НИИ им. Шувалова, и на забытой водонапорной станции в Рыбацком. На покрасы, как и все собравшиеся в санатории, она ездит, чтобы расслабиться, обменяться опытом, придумать совместный проект. В «обычной жизни» Катя заканчивает институт по одной из экономических специальностей и уже работает в банковской сфере.

В Репино каждый ищет локацию, подходящую именно под его задумку: в комнате на третьем этаже стоит заправленная кровать, рядом – опрокинутый холодильник. Этот номер почти сразу после приезда занял художник Богема. Он устанавливает мини-проектор, выводит на стену слайд с текстом и начинает чёрным обводить буквы во фразе: «Нас не найдут в одной кровати».

«У меня идея сделать пять-шесть надписей, связанных со сном, и разместить их над кроватями. Некоторые фразы взял из музыкальных треков, некоторые придумал сам. Меня радует, что тут всюду разные обои: некоторые такие фактурные!», – не отрываясь от работы, рассказывает он. Стены вокруг, действительно, будто в заплатках: на одной – сразу три вида обоев в цветочек, из дырки выглядывает однотонная стенка. Наклоняюсь, чтобы рассмотреть получше, – задеваю прожектор, и слайд-образец со стены исчезает. Пока Богема спасает ситуацию и совмещает сдвинутое изображение с уже обведёнными буквами, узнаю, что обычно такой проблемы не возникает: он использует классические трафареты.





Фото: Ольга Минеева/"Фонтанка.ру" Фото: Ольга Минеева/"Фонтанка.ру"

«В Питере вообще трафаретов никто особо не делает. Некоторые говорят: «Ты не художник! Трафареты легко делать!» А ты попробуй. Вопрос в том, как ты это вырежешь, за сколько времени всё нанесешь и что ты с этим сделаешь дальше», – делится художник. Ещё за полчаса в комнате этажом ниже над когда-то алым советским диваном он успевает создать надпись: «Засыпай, всё пройдёт...». Подпись – «Сега Богема».

Бабушки с коктейлями Молотова и вопросы легализации

Дома готовится к покрасам и рисует заготовки не только Богема. Художница Настя Коп – @nastya.kop – в среде графитчиков известна как «девушка с бабушками». Изображения старушек в человеческий рост она заранее вырезает из полотна, в роли которого выступают обычные обои. Изображения потом наклеивает на стены в нужных локациях и дополняет граффити. Всю дорогу из Петербурга в Репино Настя везла заготовку в руках в свёрнутом виде. Среди последних работ Насти – бабушка с пирожками и коктейлями Молотова на подносе, «Акт вандализма на лицо» – изображение заснувшей музейной смотрительницы рядом с якобы испорченной кем-то «Девушкой с жемчужной серёжкой» Вермеера, – и «Гламур для дур». Тут зритель видит пожилую женщину в ванне с приписанным комментарием: «Кто разрешил вам красиво жить?»

На вопрос, откуда берутся образы бабушек в таком провокационном контексте, Настя отвечает, что её воспитали пожилые родственники. Концепт возник сам, когда она начала рисовать.

«Это моя стихия – я была окружена любовью бабушек. У меня не было цели кому-то понравиться, я просто делаю это для себя. И тут все такие собираются – каждый на своей волне. Заготовки – это моё «домашнее задание»: нужно сделать всё быстро, а так можно просто приклеить. Потом надпись нанести – это легко».

Художники охотно рассказывают о себе и предлагают взять в руки баллончик, единственное условие – съёмка без лиц. Участники «покрасов» не боятся проблем, но «на всякий случай» стараются широко не афишировать свою деятельность. Художники уверены, что когда-нибудь в Петербурге разовьётся граффити-культура, «как в Европе», и коммунальные службы не будут с усердием закрашивать хорошие работы. Однако нынешние попытки властей выделить специальные места, где могли бы рисовать все желающие, пока что вызывают у них только смех.

В ответ на предположения о том, что, может быть, было бы здорово, если бы в городе появились стены, на которых можно было бы легально рисовать всё, что угодно, художники напоминают: когда в июле у молодёжного дома «Квадрат» в Красногвардейском районе установили первые легальные бетонные блоки именно для таких целей, на них смогли поместиться работы всего нескольких художников. По негласным правилам этикета стрит-артеров, перекрывать чужие произведения – то есть рисовать поверх – можно не раньше, чем через несколько лет. Именно поэтому дату создания указывают рядом с подписью.

Некоторые полагают, что легализация приведёт к необходимости ограничивать себя в темах и созданию работ на заказ, «ну а это – не уличное искусство». По словам одной из участниц встречи – художницы Екатерины, конформизм лишит происходящее смысла, поэтому, возможно, легализация и не нужна. На лестничной клетке третьего этажа в санатории девушка нарисовала губы и дополнила их двумя бородавками из пенопласта. У образований вырезала серединку и изобразила внутри цветок и глаз. Реализовывать посыл – «смотри в глубину и не суди по внешним недостаткам» – ей охотно помогали коллеги. Подавали краски, придерживали пенопласт.

Где находятся сотни работ петербургских стрит-артистов

Найти главные точки, где собираются и рисуют уличные художники Петербурга «Фонтанке» помог гид Максим Нострик. С начала лета он водит бесплатные экскурсии по подобным локациям и не только показывает, на что именно обратить внимание, но и смотрит, что нового появилось внутри и выкладывает подборки в блоге в Instagram @maxim_nostrik.

1) Заброшенный цех на «Кировском заводе»

Заброшенный цех на проспекте Стачек, 45 к2Б рядом с Кировским заводом – одно из мест, где находится больше сотни работ. Как правило, осмотр в поисках нового хантеры начинают с огромного зала в центре здания. Рисунками там исписаны не только стены, но и лабиринт из бетонных блоков по центру. Проверив это помещение, проходят по всем четырём этажам.





Фото: Ольга Минеева/"Фонтанка.ру" Фото: Ольга Минеева/"Фонтанка.ру"





Фото: Ольга Минеева/"Фонтанка.ру" Фото: Ольга Минеева/"Фонтанка.ру"

Среди работ, которые обращают на себя внимание на Кировском – ярко-розовый крокодил от @punky_noise и изображение святого, которого художник под ником @llaaeell вписал в шахту лифта так, что стены стали будто бы рамами иконы. В этом же пространстве есть великан, строящий город и рыцарь в шлеме, созданные @kv_artist, а также динозавр от автора под именем @buscador_solo. Он изображает ящеров по всему городу и выкладывает их снимки в социальных сетях. На крышу цеха ведёт деревянная лестница, закреплённая у стены. И даже там внутри есть рисунки.

2) Невский рынок

Заброшенное здание рынка находится на проспекте Обуховской обороны 75А. Пространство состоит из двух частей: в главном павильоне посетители увидят рисунки и на пустых прилавках, и в помещениях бывших магазинов на втором этаже. По одну есть жёлтый динозавр на плитке от уже знакомого @buscador_solo, по другую – красно-бело-черная композиция с подписью @prozritel. Работы молодого человека, который рисует под именем «Прозритель» легко узнать именно по такой цветовой гамме и внешнему виду его одноимённого персонажа. Белоснежное лицо с третьим глазом во лбу автор изображает максимально лаконично, обрамляя его линиями и геометрическими фигурами. Как рассказал «Фонтанке» сам Прозритель, ещё живя в Архангельске, он «пошёл в строительный магазин, купил две самые дешёвые краски в баллончиках и нанёс на один из гаражей изображения лица на белом фоне – чёрные глаза, рот и волосы». Так появился образ.





Фото: Екатерина Малышева Фото: Екатерина Малышева

«Теперь Прозритель сам по себе довольно узнаваем. Сейчас я двигаюсь к тому, чтобы создавать картинки и использовать минимум художественных приёмов. Символический примитивизм», – делится автор.

3) Заброшенная водонапорная станция в Рыбацком

Точный адрес этого места граффитчики называть не хотят, ну а особо настойчивых ориентируют по Рыбацкому проспекту и заброшенному зданию «Алмаз-Антей». Внутри – больше полусотни работ от графитчиков и стрит-артеров. В числе прочих – бабушка авторства @nastya.kop и огромные глаза – «работа о женщинах, на которых движется мир, когда мужчины разбиты, убиты или отбывают сроки» блогера и художницы @xu.urbex. О том, как художники работали в этом пространстве, в сети выложено видео.

4) «НИИ Шувалова»

Здание под условным названием НИИ Шувалова (и будущая новая площадка Кунсткамеры) – второй по величине после цеха Кировского завода центр, занятый стрит-артистами. Шестиэтажное здание с выходом на крышу находится по адресу Заповедная улица, 51 к3. Новые рисунки тут появляются каждый месяц. На этажах – работы художника Саши Блота – @sashablot. Рисунки этого автора начинаешь узнавать сразу – на стенах он изображает насекомых и животных с человеческими головами. Некоторые из них – одни в помещении, другие взаимодействуют друг с другом и другими работами, целуются или смотрят глаза в глаза. Работ Блота в заброшенном здании всего около десятка.

Помимо этого именно на Заповедной расположены некоторые из рисунков муралиста, рисующей под ником @artannabronza. Её авторство тут обозначено под изображением пеликана в одной из комнат. На крыше НИИ есть башенка, внутри которой тоже есть рисунки.





Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"





Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"





Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

5) Мост Бетанкура

Работы уличных художников тут можно увидеть как на самих опорах моста, так и в одном из заброшенных зданий, которое находится ближе к станции метро «Чкаловская». Ролик о работе внутри также есть в Instagram.

6) Дом на Фаянсовой улице и ДК Большевичка

Петербургские граффитчики используют все возможности безопасно порисовать: их работы есть и на Фаянсовой улице, 18, и в заброшенном здании на улице Тюшина, 9/7, которое было возведено в 1864 году по проекту архитектора Людвига Бульери. В советское время там располагался клуб объединения «Большевичка». Сейчас помещения стоят пустые, внутри остались исторические интерьеры и лепнина. В одном из залов до сих пор стоит рояль. На возвышении сцены со стороны зрительного зала кто-то наклеил надпись «Аплодисменты». Как уверяют хантеры, когда здание всё-таки решат спасти и отреставрировать, её, как и всю роспись, можно будет убрать.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»