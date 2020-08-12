Певица Монеточка анонсировала концерты в столицах и новый альбом
Елизавета Гырдымова (она же – Лиза Монеточка) в своем Instagram объявила даты сольных концертов в Москве и Петербурге. Шоу состоятся осенью, на них певица обещает исполнить песни с нового альбома.
3 ноября Монеточка выступит в Москве, а 4 ноября – в клубе «Морзе» в Петербурге.
Впрочем, это не все новинки от певицы – она опубликовала на YouTube документальный фильм-концерт «21 год на эстраде». Видео смонтировано из детских домашних архивов и кадров с концерта певицы в Зеленом театре в 2019 году.
Трейлер документалки также выложен в Instagram – в минутном видео юная Лиза, например, поет песню про поганку, которая маскируется «под вкуснейший шампиньон».
Последний крупный студийный релиз Монеточки вышел в мае 2018 года. Альбом «Раскраски для взрослых», музыку для которого написал Витя Исаев, известный как БЦХ, стал хитом и позволил стать Гырдымовой одной из самых популярных молодых певиц России.
Несколько песен альбома обрели клипы – например, видео на песню «90-е» снял Михаил Идов – автор сценария фильма «Лето» и режиссер картины «Юморист».
Монеточка — российская певица, музыкант, композитор и автор песен. Стала известна в 2016 году, когда начала выкладывать в Интернет песни, записанные дома под фортепиано.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
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