Disney уничтожает 20th Century Fox: от классического названия оставили только цифру
Disney переименовал компанию 20th Century Fox в 20th Television. Как вечером 12 августа указывает «Би-би-си», решение о ребрендинге было принято после того, как в прошлом году империя Disney приобрела корпорацию Руперта Мёрдока и, закрыв сделку на 71,3 миллиарда долларов, стала избавляться от ассоциаций, с ней связанных.
Хотя звуки фанфар, которые звучат на заставке, не тронут, традиционный логотип изменят согласно новому названию. Новый логотип студии зрители увидят уже осенью. При этом, как несколькими днями ранее выяснил портал The Verge, все старые фильмы будут показывать с прежним его вариантом.
20th Century Fox Television is now 20th Television, still bringing you your favorite culture-defining and trendsetting shows as part of @DisneyTVStudios! pic.twitter.com/FHxsbfLwBG— 20th Television (@20thTelevision) August 10, 2020
Интернет-пользователи с недоумением восприняли переименование. Так, в комментариях к публикации Variety в твиттере, читатели шутили, что у них нет дома 20 комнат, чтобы поставить «20-е телевидение».
Студия 20th Century Fox была основана в 1935 году и в числе прочих работ выпустила фильмы«Титаник», «Аватар», «Один дома» и другие легендарные картины.
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