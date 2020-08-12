Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко. Артист опубликовал открытое письмо
Народный артист СССР, Артист мира ЮНЕСКО скрипач и дирижер Владимир Спиваков опубликовал открытое письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Его можно прочесть 12 августа в социальных сетях Московского международного Дома Музыки, президентом которого является Спиваков.
Музыкант информирует, что отказывается от врученного ему Александром Лукашенко в 2014 году Ордена Франциска Скорпины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.
«Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки, – написал музыкант. – Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией. Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране».
Артист напоминает, что за свою долгую концертную деятельность многократно сам выступал в Беларуси и привозил прославленных артистов со всего мира на свой фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».
«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты, – заканчивает текст дирижер. – Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили».
Фото: скриншот со страницы https://vk.com/mmdm_ru
При этом письмо адресовано Лукашенко без привычных деловых формулировок, таких как «уважаемый» и тому подобное, только по имени-отчеству. Статус главы государства артист также не указал.
9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Победителем был назван Александр Лукашенко. Тем же вечером в стране начались акции протеста, которые были подавлены силовиками с применением светошумовых гранат: люди заявили, что победа была «украдена» у кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. Власти республики отключили Интернет. В страны были задержаны журналисты ряда российских изданий, некоторые более суток не выходили на связь. 10 августа российские СМИ выпустили общее обращение, к которому вскоре присоединились редакции других изданий, с призывом к властям Беларуси о скорейшем вызволении журналистов, задержанных и избитых во время акций протестов. В последующие дни столкновения продолжились. Акции проходили в том числе и в Петербурге. Светлана Тихановская покинула Беларусь при невыясненных обстоятельствах. Доверенное лицо кандидата в президенты Ольга Ковалькова рассказала, что выезд «организовали» действующие власти страны.
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