Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актёров. Разбогатеть помогают Netflix и реклама моющих средств
Актёр Дуэйн Джонсон занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актёров мира. Звезда «Джуманджи» и «Форсажа: Хобс и Шоу» заработал за год 87,5 миллиона долларов (или около 6 миллиардов рублей, что немногим менее совокупного объема субсидий 20 российским регионам на развитие жилищного строительства, выделенных в июле правительством). При этом 23,5 миллиона их них он получил от компании Netflix за роль в ещё не вышедшей шпионской ленте «Красное уведомление».
Рейтинг самых «дорогих» актёров 11 августа опубликовал Forbes. Отмечается, что в этом году существенно возросло влияние стриминговых платформ: из 545,5 миллиона долларов, которое в общей сложности заработала десятка топовых актёров, четверть суммы им выплатил именно Netflix.
Актёр Райан Рейнольдс оказался на втором месте списка. Он тоже снялся в «Красном уведомлении», а также в картине «Призрачная шестёрка». За год кинодеятель разбогател на 71,5 миллиона долларов.
Марк Уолберг, сыгравший в криминальном боевике Netflix «Правосудие Спенсера» занял третью строчку рейтинга, заработав 58 миллионов долларов за год. Картина с его участием замыкает «топ 3» самых популярных проектов на стриминговой платформе.
В рейтинге Forbes в порядке убывания заработанной суммы также значатся Бен Аффлек, Вин Дизель, Акшай Кумар, Лин-Мануэль Миранда, Уилл Смитт, Адам Сэдлер и Джеки Чан. Средств на счетах последнего стало больше на 40 миллионов долларов. Поддерживать финансовое положение на высоком уровне мастеру боевых искусств помогают, в частности, рекламные контракты. Впрочем, это не редкость: актёр Акшай Кумар – единственная звезда Болливуда в списке – заработал большую часть из 48,5 миллиона долларов «рекламируя всё: от мультивитаминов до средств для мытья туалетов».
В российском рейтинге самых высокооплачиваемых звёзд на первом месте в этом году оказался Сергей Шнуров. Как утверждает Forbes, за один частный концерт лидер «Ленинграда» может зарабатывать до 300 тысяч долларов. На втором месте – репер Егор Крид. Его состояние оценивается в 6,9 миллионов долларов, что немногим меньше шнуровских 8,8 миллиона.
«Фонтанка.ру»
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