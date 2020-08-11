Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ Танцевать на своём квадратике. Как в Петербурге пройдут первые легальные концерты и грядёт ли вторая волна отмен Версия для печати Tweet

Организаторы петербургских уличных фестивалей после месяцев неопределённости начинают строить планы на будущее. Концерты и зрелищные мероприятия под открытым небом в городе вопреки коронавирусу разрешено проводить с 8 августа. Некоторые пространства уже на этой неделе обещают выложить новую программу сезона и объявить о своём возвращении, другие же загадывать пока не рискуют и хотят провести хотя бы то, что планировали на начало лета. Вот только вновь обретённое «право на воздух» большинству промоутеров не поможет.

Большинство петербургских музыкальных залов, клубов и организаторов концертов не нацелены на то, чтобы проводить шоу на улице. Устраивать подобные события в нашем климате выходит лишь летом, на холоде приплясывать – не так много желающих. По оценкам генерального директора компании Euroshow promoter Константина Жмуро, специфика города такова, что свыше 80% всех событий тут проходят в закрытых пространствах, и это – одна из причин, почему разрешение выйти на воздух не поможет спасти отрасль в Петербурге.

«Новое распоряжение актуально для тех, кто заранее планировал мероприятия на свежем воздухе и уже имел большие продажи.Времени осталось мало: по сути дела до сентября, а так быстро из ничего организовать, продать что-либо и провести – это очень и очень сложно», – пояснил в разговоре с «Фонтанкой» Жмуро, – Вся печаль в том, что у нас есть планы, и вроде как эти планы никем не запрещены, но также они и не разрешены. Никто не понимает, насколько упал рынок, и чего ждать, а узнаем мы это только после снятия ограничений, которые мы не знаем на сколько будут продлены».

По мнению бизнесмена, если в сентябре концертные промоутеры не получат точного понимания того, что октябрьские и ноябрьские выступления в помещениях им всё-таки разрешат, подготовиться к сезону они не успеют. «Я бы сказал, для нас ничего не изменилось с весны и того момента, как всё началось», – подчеркнул Жмуро.

Выступление певца Макса Коржа, который должен был приехать на «Газпром Арену» 5 сентября 2020 года, Euroshow promoter после раздумий и оценок рисков решила перенести на год. Привозить артиста на стадион вместимостью 80 тысяч зрителей без солд-аута организаторы просто не видят смысла. Как объясняет Жмуро, даже если удастся продать 30 или даже 50% билетов, в залах «будет другая энергетика и финансовый результат соответственно».

О том, что «всерьез об организации [концертов] можно будет говорить только после открытия концертных залов» заявил и президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Он сообщил, что будет ставить концерты «не раньше следующего года». В марте из-за коронавируса был перенесён концерт Егора Крида в «Ледовом дворце». Новая дата – 26 февраля 2021 года.

Аналогичного мнения придерживается и глава компании Roof Music Group Кирилл Даровских. Выступления музыкантов в Петербурге на площадке на Кожевенной линии, 30, перенесли ещё весной. На 2021 год сдвинулись встречи с Полиной Гагариной, Би-2, Леонидом Агутиным, Вячеславом Бутусовым, группой «Нервы». Экстренно же приглашать новых исполнителей и «затыкать» ими пробелы в афише сейчас смысла нет.

«У нас вместимость пространства – 3000 человек. Столько билетов быстро продать невозможно. Но у себя мы устроим арендные концерты: уже поступил запрос от менеджеров Дельфина и Жени Любич. Если встречи состоятся, то пройдут они в конце августа, в начале сентября. В октябре становится холодно, мы уже закрываем крышу», – разъяснил ситуацию Даровских. Единственный концерт из ранее запланированных Roof Music Group, который пока что не сменил дату – выступление IOWA 30 октября в А2 Green concert. По словам организаторов, решение оставить его – «это риск, но кто не рискует, тот не выигрывает».

Казалось бы, повезло клубу-фестивалю «Морзе», который находясь в «Севкабеле» на Васильевском острове, мог бы перенести часть запланированных концертов на улицу – на набережную или во двор. Однако, улица – пространство не принадлежащее резиденту, а значит, о подобном придётся договариваться на отдельных условиях. Как рассказали «Фонтанке» в «Морзе», официально программа должна стартовать в сентябре и сразу ударными темпами: выступления артистов (от группы «Синекдоха Монток» до «Icзpeak» и даже британцев «Editors», которые приедут, если границы к 28 октября уже будут открыты) запланированы почти ежедневно. Вопрос в том, разрешат ли публике собраться внутри помещения, пока что скорее риторический.

Кто выиграл, получив право собирать публику на открытом воздухе, так это творческие пространства Петербурга. По наблюдениям PR-директора «Севкабель Порта» Евдокии Горбовской, люди больше не хотят оставаться дома – приходят и в будни, и по выходным. Поразвлекаться при этом им особенно негде – в условиях пандемийных ограничений место, «обросло» закрытыми помещениями: концертов и выставок в прежнем объеме тут теперь не найти.

«Мы, конечно, очень сильно пострадали: с марта и до этих пор, считайте, всё-всё отменилось. Сложно и непонятно, когда ещё что откроют, ничего же до сих пор нельзя проводить внутри» , – подчеркнула Горбовская, описывая, как пандемия сказалась на устойчивости пространства.

Разрешения проводить культурные встречи хотя бы на свежем воздухе команда «Севкабеля» ждала давно и сейчас торопится «обновить расписание, которое до этого было в замороженном состоянии».

Если некоторые мероприятия, например, ярмарку «Книги у моря», создаваемую в партнёрстве с независимым магазином «Подписные издания», с 1–2 августа ещё весной передвинули на следующий год, то такие события, как музыкальные фестивали «STEREOLETO» и «Ленинградские мосты», всё это время «стояли на паузе». Их не отменяли, чтобы оживить программу после первой же отмашки властей, но в том, что такая поступит, были совсем не уверены.

Как в разговоре с «Фонтанкой» сказала Миля Галиева, PR-специалист клуба-фестиваля «Морзе», «распоряжение о разрешении фестивалей на открытом воздухе поступило очень вовремя». Теперь Земфира, Noize MC, рэпер Хаски, группа СПБЧ и другие хэдлайнеры «STEREOLETO» выступят перед горожанами вживую, три бэнда из Белоруссии составят «международный музыкальный блок» (у остальных участников-иностранцев прилететь в Россию из-за коронавируса всё-таки не получилось). На втором из запланированных событий – Craft Event 22 и 23 августа – пандемия тоже сказалась: его программу поделили надвое, в каждый из дней ждут по тысяче посетителей. Именно такое число в «Морзе» считают эпидемиологически безопасным.

Напоминания о том, что пандемия пока что не кончилась, организаторы фестивалей на улице расставят буквально повсюду – на площадках появятся баннеры с информацией о COVID и мерах безопасности, перед входом в помещения – санитайзеры.

«Мы нанесём разметку в местах большого скопления людей, будем измерять температуру у всех посетителей, и если она будет от 37 и выше, к сожалению, откажем в посещении. Такие наши новые реалии в современном мире. Планируем, что каждому человеку будет предоставлена возможность приобрести маски и перчатки, если у кого-то не окажется с собой», – описали в пространстве то, к чему стоит приготовиться гостям ближайших фестивалей. По словам Милы Галиевой, социальная дистанция сейчас – один из самых сложных организационных вопросов: даже если асфальт перед сценой поделят на зоны, «люди вряд ли будут танцевать только на своём квадратике» и не пересекать черту.

Вопрос с тем, как следить за соблюдением положенного расстояния в 1,5 метра, в культурной среде обсуждается активно, ответа, впрочем, пока не нашли. Организаторы фестиваля «Ленинградские мосты», который традиционно проходит в центре города на пешеходных мостах и в пространстве «Севкабель», позиционируется как общегородской: слушателями становятся и те, кто прицельно пришёл на событие, и простые прохожие. Отследить количество посетителей и дистанцию между ними из-за этого будет крайне сложно. По словам Галиевой, вопросы того, как именно будет проходить контроль и будет ли нанесена спецразметка, ещё прорабатывается. Маски, антисептики, дезинфекция – обязательная часть программы.

«У нас есть один большой бонус во всем этом – мы бесплатный фестиваль, и не получили такого негативного опыта, как другие. Внутри коллектива сразу решили, да, может быть, всё будет онлайн, но продолжали работать над оффлайном. Надеялись, что всё состоится», – сообщила исполнительный продюсер «Ленинградских Мостов» Галина Прокшина.

В этом году с 28 по 30 августа на Банковском, Итальянском, Мало-Конюшенном мостах выступят по девять артистов. Среди них – Полина Осетинская, OceanJet, ZOLOTO. В пространстве у Финского залива ждут Найка Борзова, ВИА Ленинградские Мосты. В лайнапе на этот раз намеренно решили собрать исключительно местных артистов, чтобы сюрпризом не стали внезапные отмены выступлений из-за проблем с перелётом или карантина для участников из-за границы.

«Ленинградские мосты» до последнего надеялись «проскочить» и попасть на этап коронавирусных послаблений, и это у них получилось, однако рисковать так стали не все. В «Новой Голландии» афишу не обновляли с весны. Первое из массовых мероприятий, куда теперь собираются позвать петербуржцев – несколько бесплатных показов фильмов из программы Международного фестиваля дебютного кино с 17 по 22 августа. Точные даты оффлайн встреч ещё сообщат отдельно.

Надевать маски и на киновечера, и нафестивали и тайком не спускать защиту с лица в этом сезоне будут просить постоянно. «Конечно, пока ещё таких концертов мы не видели! Я бы сказал, что шоу в этом случае будет не только на сцене – перед ней развернётся интересный флешмоб», – предположил гендиректор Euroshow promoter Константин Жмуро.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»