«Хьюстон, у нас проблема». Нетфликс выложил трейлер сериала о первой миссии на Марс, Москва там тоже есть Версия для печати Tweet

В аккаунтах стримингового гиганта Нетфликс появился трейлер предстоящего сериала «Вдали» (Away). Шоу впервые выйдет в эфир 4 сентября, и его главной героиней станет женщина-космонавт.

Капитана первой пилотируемой миссии на Марс сыграет Хилари Суэнк, двукратная обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса» («Парни не плачут», «Малышка на миллион»). Строгая брюнетка Эмма Грин всю жизнь чувствовала, что должна стать той, кто полетит на Марс среди первых. Однако дома остается семья — муж и дочь, – а полет длится целых три года. И за это время много что может произойти (и, действительно, начинает происходить) — а помочь, находясь так далеко, невозможно.

Создатели проекта обещают «эпичную, эмоциональную историю любви и жертвенности». Как можно догадаться, проблемы случатся не только у тех, кто на Земле, но и у тех, кто на борту. И почти что легендарная фраза «Хьюстон, у нас ситуация!» тоже звучит.

Интересно, что в кадре трейлера показывают разные города мира, наблюдающие в едином порыве за стартом первой пилотируемой миссии на Марс, – в том числе и Москву. На фоне одной из сталинских высоток российской столицы установлена сцена, оформленная изображениями куполов храмов.

«Фонтанка.ру»